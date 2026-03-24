La misión de Irán ante la ONU afirma que los buques «no hostiles» pueden transitar Ormuz

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Naciones Unidas, 24 mar (EFE).- La misión de Irán ante la ONU afirmó este martes en su perfil de X que los buques «no hostiles» que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el estrecho de Ormuz.

Según la misión, los navíos de otros países que no participen ni apoyen «actos de agresión contra Irán» y que cumplan «con las normas de seguridad declaradas» pueden transitar de manera «segura» por el estrecho, en coordinación con las autoridades iraníes competentes.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global, y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que la nación persa le ha hecho a su país «un regalo muy grande» ligado al enclave, aunque el mandatario no quiso dar más detalles al respecto.

El republicano anunció el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho tras asegurar que ha mantenido conversaciones «productivas» con el país.

Sin embargo, representantes de la República Islámica niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán. EFE

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