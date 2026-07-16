La misión de la Eurocámara que visitará Valencia busca aclarar qué falló durante la dana

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Bruselas, 16 jul (EFE).- La misión de observación del Parlamento Europeo que visitará Valencia del 28 al 30 de octubre busca aclarar qué falló el 29 de octubre de 2024, cuando tuvo lugar la dana que causó 230 víctimas mortales, escuchar a las víctimas y ver cómo avanza la reconstrucción, explicó este jueves el eurodiputado de los Conservadores y Reformistas Europeos Diego Solier.

Según dijo en una rueda de prensa el eurodiputado valenciano, que formará parte de esa visita, «en primer lugar, esta misión busca que quienes todavía no han dado explicaciones lo hagan».

«Por fin hemos solicitado la comparecencia de todos aquellos responsables políticos implicados que aún no han dado explicaciones de lo que falló. ¿Por qué no se ejecutaron infraestructuras que ya estaban previstas? ¿Y cuál es el calendario real para finalizar las obras pendientes?», afirmó.

Además, indicó, la misión quiere «escuchar a las víctimas», incluidas las asociaciones, así como a los expertos y también a «aquellos que durante mucho tiempo no han tenido voz», porque «sólo escuchando a todos estos podremos de una vez por todas conocer más la verdad de lo ocurrido».

Por último, se quiere «comprobar cómo avanza la reconstrucción», y en particular saber «qué proyectos se han ejecutado, cuáles siguen pendientes, cómo se están utilizando los recursos públicos y también saber si las familias actualmente viven hoy en condiciones de seguridad y de salubridad».

Solier subrayó que el objetivo de la misión no es «reabrir cosas del pasado», sino «ayudar a esclarecer lo ocurrido, a evaluar la situación actual» y a «contribuir a que una tragedia como la del 29 de octubre de 2024 no se vuelva a repetir».

Valoró que vayan a participar eurodiputados «de todas las nacionalidades», en una visita en la que hay previstas reuniones con autoridades, asociaciones de víctimas y expertos, y que lleva a cabo el Parlamento Europeo porque quieren «tener independencia de cualquier sesgo político de las otras comisiones que se han realizado localmente y a nivel nacional».

Por su parte, el copresidente del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos Nicola Procaccini subrayó que la Eurocámara quiere asegurar que las ayudas de la UE a los afectados «lleguen de la forma más directa, rápida y transparente a los afectados, sin perderse en burocracia», y subrayó la necesidad de «depurar responsabilidades». EFE

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