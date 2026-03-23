La misión de la ONU en el Líbano denuncia la caída de un proyectil en su cuartel general

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Beirut, 23 mar (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este lunes la caída de un proyectil en su cuartel general en Naqoura, en el sur el país, el último de una serie de impactos de «balas, fragmentos y metralla» dentro del perímetro de estas instalaciones.

«Justo antes del mediodía de hoy, un proyectil alcanzó un edificio dentro de nuestro cuartel general. Pacificadores expertos en la desactivación de artefactos explosivos están trabajando para lidiar con él, creemos que fue disparado por un actor no estatal», dijo en un comunicado la portavoz de la FINUL Kandice Ardiel.

Es el último en una serie de impactos registrados en las últimas 48 horas, periodo en el que los cascos azules han tenido que mantenerse en los refugios en medio de «intensos» tiroteos y explosiones en la localidad de Naqoura, así como sus alrededores.

«Balas, fragmentos y metralla han impactado en edificios y zonas abiertas dentro de nuestro cuartel general, poniendo a los pacificadores en riesgo», agregó Ardiel.

La portavoz recordó que todos los actores en conflicto tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los miembros de la FINUL y los llamó a parar los enfrentamientos para buscar una solución no militar «a largo plazo».

La misión internacional opera en la franja meridional del Líbano fronteriza con Israel, una de las más castigadas por la ofensiva aérea israelí iniciada el pasado 2 de marzo y además escenario de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

Hace una semana, la misión denunció que sus tropas fueron objetivo de disparos en tres localidades diferentes y que en uno de los casos el fuego impactó a tan solo cinco metros de los cascos azules.

Con anterioridad, un soldado de la FINUL resultó herido leve después de que su posición fuera alcanzada por disparos no atribuidos, mientras que el 6 de marzo tres militares ghaneses sufrieron heridas en medio de fuego intenso en su base, donde también se desató un incendio. EFE

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