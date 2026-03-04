La misión de la ONU en Líbano, «preocupada» por la evacuación forzada de 65.000 personas

2 minutos

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) expresó este miércoles su preocupación por la última declaración de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la que exigieron la evacuación de la población civil al norte del río Litani.

Desde la orden de evacuación israelí, más de 65.000 personas tuvieron que desplazarse en el Líbano, según indicó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU hace unas horas.

La misión de la ONU añadió, en un comunicado, que detectó nuevas oleadas de cohetes y misiles lanzados desde Líbano hacia Israel, «en violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad».

Dentro de la zona de operaciones, la FPNUL detectó varios movimientos y actividades militares de las fuerzas israelíes (FDI en diferentes zonas de Líbano, mientras continúan los ataques aéreos y otras actividades aéreas israelíes, aseguraron.

«Esto no solo viola la resolución 1701, sino también la soberanía y la integridad territorial del Líbano», subrayó la misión, con sede en Naqoura, en el sur de Líbano.

«Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la FPNUL permanecen sobre el terreno y siguen cumpliendo su misión en el sur del Líbano y a lo largo de la Línea Azul», afirmó la misión, que agregó que «dada la complejidad de la situación, han adaptado sus actividades en apoyo de la resolución 1701, lo que incluye, cuando es posible, la facilitación de ayuda humanitaria y la protección de civiles».

La FPNUL también reiteró su llamamiento a «todas las partes» para que actúen «con la máxima moderación y redoblen sus esfuerzos para evitar que la situación actual se salga de control».

Israel bombardeó este miércoles el sur de Líbano en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá, pocas horas después de ordenar a sus habitantes que se desplazaran al norte del río Litani.

Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el objetivo de la nueva incursión es “prevenir ataques contra las comunidades fronterizas” del país.

Los bombardeos ocurrieron tras el lanzamiento por parte de Hizbulá de cinco misiles dirigidos al área metropolitana de Tel Aviv, cuya mayoría, informó el Ejercito israelí, «fue neutralizada» en el aire por su sistema de defensa antiaéreo antes de que llegaran a impactar. EFE

cma/rcf