La misión de la ONU en RD Congo ofrece su apoyo a la respuesta contra el brote de ébola

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Nairobi, 18 may (EFE).- La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) ofreció su apoyo al Gobierno congoleño y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su respuesta contra el brote de ébola en el este del país, que ya causa 88 muertos, uno de ellos en Uganda.

«Los servicios médicos de la MONUSCO ya han reforzado los procedimientos de control en la entrada de las clínicas de la Misión y el uso sistemático de equipos de protección personal para el personal médico en contacto con los pacientes», informó la misión en un comunicado difundido a última hora del domingo.

Además, afirmó que sus equipos siguen «de cerca» las directrices del Ministerio de Salud congoleño y de la OMS, y que adaptará sus medidas de prevención con base en las mismas.

La MONUSCO también subrayó la importancia de proporcionar una información «fiable y verificada», y animó a su personal, a sus socios y a las comunidades locales a consultar los comunicados oficiales sobre el brote, declarado el pasado viernes.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

«La misión permanece movilizada, dentro de su mandato y en coordinación con las autoridades congoleñas y los socios pertinentes, para apoyar una respuesta eficaz que proteja a la población y contribuya a la seguridad sanitaria en las zonas afectadas», concluyó.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

En el anterior brote de ébola en la RDC, entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, murieron 45 personas en la provincia de Kasai (centro).

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %. EFE

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