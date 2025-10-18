La misión de la ONU para Libia celebra el desarrollo de comicios locales tras discrepacias

Túnez, 18 oct (EFE).- La Misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) celebró el desarrollo de las elecciones locales de este sábado en 16 municipios del dividido país, tanto en el este como en el oeste, tras la suspensión en las circunscripciones de la zona oriental en la fase de agosto, por decisión de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, que controla esa parte del territorio.

Asimismo, aplaudió el acuerdo -que no trascendió- entre la Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) y las partes interesadas «para reanudar este importante proceso y contribuir al restablecimiento de la legitimidad de las instituciones de gobernanza local».

Libia celebra hoy comicios municipales en 16 circunscripciones, que constituyen la tercera fase de unas elecciones cuya primera parte se desarrolló en noviembre de 2024 en 58 localidades, y la segunda el pasado agosto en 33 concejos, de los 63 inicialmente previstos.

En agosto, quedaron anulados los comicios en las circunscripciones de la zona este del dividido país, por orden de Haftar, mientras que sí se desarrollaron los del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), bajo el mando del primer ministro Abdelhamid Dbeiba,

Frente a esta situación, la UNSMIL celebró la proyectada reanudación del proceso electoral en los municipios donde las elecciones no se celebraron, y avanzó que «se espera que voten en febrero de 2026», que, en caso de producirse, constituiría una cuarta fase no prevista inicialmente para los comicios municipales.

Según adelantó el organismo, «el registro está programado para comenzar el 20 de octubre», lo que supone «un paso crucial para garantizar la participación de todos los libios en la elección de sus líderes locales».

La misión instó a los electores registrados en los municipios en los que hoy se vota a ejercer su derecho, y reiteró su llamamiento a los agentes de seguridad «para que trabajen por un entorno pacífico y transparente que permita a los votantes ejercer libremente sus derechos democráticos».

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido divida en dos áreas -el este, administrado por Haftar, y el oeste, controlado por el GUN-, con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias, aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020.

La representante especial de la UNSMIL, Hanna Tetteh, presentó en agosto pasado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una hoja de ruta para celebrar elecciones generales y unificar las instituciones libias en un plazo de entre 12 y 18 meses, con el fin de poner fin a la crisis que vive el país desde hace más de una década.

No obstante, los avances de la hoja de ruta se ven limitados por las divisiones actuales y la gestión de los recursos estatales, según reconoció recientemente Tetteh. EFE

