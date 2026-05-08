La misión de la ONU para Libia condena los enfrentamientos armados en el oeste del país

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Túnez, 8 may (EFE).- La misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) condenó los enfrentamientos armados desatados este viernes en Zawiya, en el oeste del país, donde, según medios locales, cuatro personas fallecieron y unas 30 sufrieron heridas por munición de «armas pesadas y disparos indiscriminados».

Los combates comenzaron después de que las autoridades lanzaran un operativo de seguridad «a gran escala» para localizar a criminales y personas huidas de la justicia o implicadas en delitos contra la paz social, y a «involucrados en actos que amenacen la seguridad pública y la paz social».

Ante los hechos, la UNSMIL instó a los implicados a «detener urgentemente las prácticas violentas y cesar de inmediato las hostilidades», que también causaron daños materiales graves a complejos residenciales y a empresas, entre ellas, una refinería -que se vio obligada a suspender actividades- y una comercializadora de petróleo.

La misión pidió a las autoridades «proteger a los ciudadanos y la infraestructura civil, y cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y los derechos humanos».

Asimismo, urgió a miembros de las instituciones competentes a iniciar «unas investigaciones rápidas y creíbles sobre los daños civiles reportados y a garantizar la plena rendición de cuentas legal y moral, en línea con el estado de derecho».

Subrayó que, con la situación en Zawiya, el país corre el riesgo de ir a «una desestabilización más amplia» y agregó que la continuación de los combates «no solo pone en peligro vidas, sino que también amenaza con daños graves a la infraestructura estratégica, con graves consecuencias humanitarias y económicas para Libia».

Por otra parte, la misión, que elogió los «esfuerzos» de líderes influyentes y actores de seguridad «que trabajan para reducir las tensiones», reiteró su disposición a apoyar cualquier gestión para «restaurar la calma, proteger a los civiles y salvaguardar los recursos nacionales de Libia».

Los hechos se producen a punto de cumplirse un año de unos duros enfrentamientos entre milicias rivales, que comenzaron el 12 de mayo de 2025 y duraron dos días, con un saldo de, al menos, 12 muertos y varias decenas de heridos. EFE

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