La misión de observación de la UE en Perú reitera que no hubo fraude en la última elección

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Lima, 19 mar (EFE).- La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú, Annalisa Corrado, reiteró este jueves la postura del bloque europeo de descartar cualquier tipo de fraude en elecciones generales de 2021, como denunció sin pruebas la candidata perdedora, Keiko Fujimori, que vuelve a presentarse este año por cuarta vez a la Presidencia del país andino.

«No se ha detectado ningún fraude» en las elecciones de 2021, señaló en una rueda de prensa Corrado al mostrar su confianza en la metodología utilizada, la misma que se usará en este proceso donde compiten 35 candidatos y en el que hay temores de que nuevas denuncias de fraude sin sustento vuelvan a causar un conflicto que divida al país.

Hace cinco años, el izquierdista Pedro Castillo se impuso a Fujimori por una diferencia de apenas 44.000 votos, lo que llevó a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a denunciar «fraude» sin pruebas consistentes e iniciar una hostil campaña para revertir los resultados, lo que fue frenado por la postura de la comunidad internacional, respaldada en los informes de los observadores de la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Nosotros aplicamos nuestros sistemas que el campo (de trabajo) nos ha dado en más de 200 elecciones nacionales alrededor del mundo y que está desarrollado en más de 20 años de trabajo internacional», precisó la jefa de misión.

Añadió que esperan ser de ayuda para «aclarar eventuales narrativas de fraudes (en los comicios del 12 de abril próximo) que no tengan ningún contacto con la realidad».

Corrado explicó que uno de los principales objetivos de la misión es que, «pese al número de candidatos, lo más importante es que tengan igualdad en la posibilidad de explicar a las personas cuáles son sus programas y cómo actuar».

«Los invitamos a tener una campaña que sea lo más respetuosa posible, de los adversarios políticos, pero sobre todo de las personas que tienen que votar», expresó la jefa de misión.

Ante la complejidad de la observación electoral, debido a los 35 candidatos presidenciales y cientos de postulantes al Senado y Cámara de Diputados, Corrado insistió en que «lo más importante es que, aunque sean muchos, todos puedan correr con igualdad y pueda desarrollar una campaña en el marco legal».

Valoró que las autoridades electorales de Perú acogieran muchas de las recomendaciones que hicieron tras las últimas elecciones de 2021, como realizar el cierre del padrón electoral más cerca de la fecha de los comicios y dar más tiempo a los votantes para acudir a sus mesas de sufragio, dado que ahora podrán hacerlo entre las 07:00 y 17:00 horas.

La misión de la UE, que desplegará más de 150 observadores en el transcurso del proceso electoral, con 50 de ellos de manera sostenida en las 25 regiones del país, ya ha mantenido reuniones con diversos candidatos, entre ellos la propia Keiko Fujimori. EFE

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