La misión imposible de conseguir una entrada en Dallas: 1500 dólares por un boleto

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Numerosos aficionados argentinos apuran a las puertas del AT&T de Dallas la búsqueda de un boleto para el segundo partido que disputará la Albiceleste, contra Austria desde las 12.00 hora local (17.00 GMT), una misión imposible por la alta demanda y una reventa con precios imposibles.

Desde cuatro horas antes del comienzo del partido, miles de seguidores se han agolpado a las puertas del Estadio de Dallas y, como desde hace dos días, han teñido de albiceleste los instantes previos al partido en el que Argentina puede lograr la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La expectación creada por la llegada de Leo Messi a Dallas ha motivado que se haya disparado la reventa, una actividad legal en Estados Unidos. «Piden 1500 dólares por una entrada. Habrá que esperar, porque ha última hora bajarán. Nosotros estamos dispuestos a pagar 900-1000. La clave es tener paciencia», señaló a EFE Carlos Cooper, que llegó desde la capital federal a Dallas anoche y a las 8 de la mañana ya estaba a las puertas del AT&T.

La llegada de Messi a Dallas, donde puede convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales y en el jugador con más victorias ha desatado la locura albiceleste, con cientos de aficionados agrupados los días previos en ‘banderazos’ en distintas localidades del norte y en el centro de Dallas, donde el domingo, cerca de medio millar de aficionados copó el parque Clyde Warren. EFE

og/jl

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