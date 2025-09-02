La Misión Multinacional de Seguridad de Haití honra a oficial muerto en un accidente

2 minutos

Puerto Príncipe, 2 sep (EFE).- La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) de Haití despidió este martes al cabo Kennedy Mutuku Nzuve, fallecido en un accidente de tráfico el pasado domingo en la carretera de Kenscoff-Pétion-ville, en Puerto Príncipe, en el que también perdió la vida un civil haitiano.

El cabo Nzuve formaba parte del tercer contingente de Kenia en la MSS, «donde demostró constantemente su valentía, dedicación y compromiso inquebrantable hasta su prematura muerte», destacó la MSS en un comunicado.

Nacido el 8 de marzo de 1984 en el condado de Machakos, se incorporó al Servicio Nacional de Policía de Kenia en 2005 antes de prestar servicio en la Unidad de Despliegue Rápido (RDU).

Sirvió con distinción en diferentes regiones de Kenia, en particular en los condados de Narok y Baringo, antes de aceptar su última misión en Haití, añadió el comunicado, en el que se precisó que la MSS rindió un homenaje al fallecido antes de que sus restos fueran trasladados a la vecina República Dominicana para su conservación y posterior repatriación a Kenia.

«La MSS ha perdido a uno de sus mejores oficiales», subrayó la misión.

Ocho oficiales de la MSS resultaron heridos en el accidente, tres de ellos de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados a la República Dominicana.

El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de ellos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó, de acuerdo con lo explicado el domingo por el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado.

La MSS está conformado por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es la de apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH) en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el control del 90 % de la capital y otras zonas del país. EFE

mm/mf/gf/rod