La misión tripulada a EEI para reemplazar a evacuados partirá este viernes desde Florida

2 minutos

Miami (EE. UU.), 12 feb (EFE).- La NASA tiene previsto lanzar este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

Después de dos retrasos esta semana debido a factores climáticos, la agencia espacial estadounidense y SpaceX tiene programado el despegue desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral para no antes de las 05:15 EST del viernes (10:15 GMT) para iniciar su misión al laboratorio espacial.

La misión viajará a bordo de una cápsula SpaceX Dragon con una tripulación compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

De partir como está previsto, la cápsula Dragon se acoplará a la EEI a las 15:15 del sábado 14 de febrero (20:15 GMT), según ha informado este jueves la NASA.

La misión tendrá una duración estimada de nueve meses, más de los seis meses habituales para el programa comercial de la NASA y SpaceX.

Los cuatro tripulantes reemplazarán a la Crew-11, integrada por los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov, que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, en lo que se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI tras detectarse un problema de salud en uno de sus miembros.

La NASA no ha divulgado la identidad del tripulante afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces, la estación ha sido operada por una tripulación reducida: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, quienes han mantenido las operaciones y experimentos científicos en curso.

La NASA ha detallado hoy que Williams continua organizando el equipo que el cuarteto de Crew-12 utilizará durante su misión de investigación de larga duración en la estación.

Por primera vez, Williams también ha cargado basura y equipo obsoleto dentro de la nave de carga HTV-X1 de JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), cuyo objetivo es concluir su misión en el puesto orbital en marzo. EFE

