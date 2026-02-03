La misión tripulada a la Luna se aplaza tras parar hoy las pruebas por fuga de combustible

1 minuto

Redacción Ciencia, 3 feb (EFE).- La misión tripulada de la Nasa Artemis II, que tenía previsto su lanzamiento el próximo fin de semana para hacer un viaje alrededor de la Luna, se ha pospuesto al menos hasta marzo, tras detectarse hoy durante las pruebas de ensayo una fuga de combustible.

La Nasa ha informado a través de sus canales oficiales del aplazamiento de la misión, y apunta ahora a marzo «como primera oportunidad de lanzamiento posible para la misión Artemis II», en la que viajarán cuatro astronautas en un viaje durante el que orbitarán el satélite natural de la Luna antes de regresar a la Tierra.

El aplazamiento hasta al menos el mes de marzo de la misión supone también que los cuatro astronautas que tienen previsto volar en la nave saldrán de la ‘cuarentena’ que habían iniciado el pasado 21 de enero para asegurar las mejores condiciones de salud, y no volverán a esa cuarentena hasta dos semanas antes de que se fije una nueva fecha para el lanzamiento. EFE

rc/cc