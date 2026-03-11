La mitad de ciudadanos de la UE no usa el transporte público, frente al 38 % de españoles

Bruselas, 11 mar (EFE).- El 51 % de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) no utilizó el transporte público en el año 2024, una cifra que baja al 38 % en el caso de los españoles, que lo usaron con mayor frecuencia, informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Según el análisis, la proporción de españoles que utilizaron autobuses, tranvías, trenes o metro como medios de transporte todos los días fue del 11,5 %, frente al 10,7 % de los europeos.

Por otra parte, el 14,3 % de los españoles lo usaron al menos una vez a la semana, mientras que en el conjunto de la UE este dato fue del 11,6 %.

En el caso de los usuarios que lo utilizaron al menos una vez al mes, España rozó el 14 % frente al 10 % del promedio comunitario.

Según Eurostat, los países de la UE que menos usuarios de transporte público registraron en 2024 fueron Chipre, donde el 85 % de la población no lo utiliza, seguido de Italia y Portugal (ambos 68 %), Francia (65 %), Eslovenia (62 %) y Grecia (61 %).

En el otro extremo se encontraron Luxemburgo, donde solo el 15,7 % no utilizó el transporte público en 2024, seguido de Estonia y Suecia (ambos con un 27 %). EFE

iba/mb/jgb