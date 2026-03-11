La mitad de españoles tropieza con problemas al comprar en línea, frente al 35 % en la UE

1 minuto

Bruselas, 11 mar (EFE).- El 50 % de los españoles informaron haber tenido problemas al realizar compras en línea a través de un sitio web o una aplicación en 2025, frente al 35 % de la media de la Unión Europea (UE), que señalaron como problema más frecuente la lentitud de entrega de los productos.

Así se desprende de una encuesta a consumidores sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en la UE elaborada por la oficina de estadística comunitaria Eurostat con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra este domingo 15 de marzo.

Según el sondeo, España fue el quinto país de los 27 Estados miembros en el que más clientes tropezaron con dificultades a la hora de comprar por internet en 2025.

Los países que encabezaron la lista fueron Malta (64 %), Países Bajos (58 %), Luxemburgo y Hungría (ambos con un 51 %).

Por el contrario, las proporciones más bajas se registraron en Portugal (4,5 %), Grecia (11 %) y Letonia (13 %).

La encuesta preguntó a los consumidores por los problemas específicos encontrados, y reveló que el más común fue la lentitud de la entrega mayor de la esperada, reportada por una quinta parte (20 %) de los clientes.

El segundo problema más frecuente fue la dificultad de uso o el funcionamiento deficiente del sitio web, que denunciaron el 11,5 % de los compradores, seguido de la entrega de productos o servicios incorrectos o dañados, señalado por el 10,4 % de los clientes. EFE

