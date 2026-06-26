La mitad de los departamentos franceses, aún en alerta roja por calor extremo el sábado

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París, 26 jun (EFE).- Al menos 50 de los cerca de 100 departamentos franceses seguirán el sábado bajo alerta roja por calor extremo, lo que -no obstante- representa 11 departamentos menos que este viernes, informó Météo-France.

La agencia meteorológica explicó en su actualización de la tarde de este viernes que 35 departamentos permanecen en alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro. Recordó que este episodio de calor extremo es de una intensidad comparable a la histórica ola de calor de agosto de 2003, saldado entonces con 15.000 muertes.

«El aire más cálido se desplazará progresivamente hacia el este del país; un aire más fresco comienza a entrar por el oeste y el noroeste», indicó Météo-France, que mantiene al departamento de París en alerta roja.

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, reconoció este viernes que «los calores extremos» de los últimos días en el país tendrán «consecuencias en el número de muertes suplementarias», aunque siguió sin cifrarlas.

A pesar de que el calor extremo se ha extendido ya durante una semana en Francia, su Gobierno no ha aportado ningún balance de víctimas provisional y apenas ha dado algunos datos parciales como el número de muertos por ahogamiento durante la ola de calor, 55 hasta el final de la jornada del jueves.

Ha habido también otros datos, muy parciales, que pueden dar una idea del alcance de la ola de calor. Entre la noche del miércoles al jueves -el pico de la canícula-, en París y sus área metropolitana se registraron 25 paradas cardiorrespiratorias, cinco veces más de lo que es habitual.

También se han informado de muertes de menores dentro de vehículos en horas de fuerte calor, como dos niños de 2 y 4 años al comienzo de la semana o un bebé de 18 meses este mismo viernes.

La ministra asumió «un aumento de la actividad en las urgencias» e insistió en «las medidas de prevención» para evitar más muertes.

Para evitar una mayor saturación de las urgencias, las autoridades han prohibido en París el consumo de alcohol en la vía pública para los próximos dos días.

Este fin de semana, la capital ha anulado dos grandes acontecimientos, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, que reúnen cada año a cientos de miles de personas. EFE

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