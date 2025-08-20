La MLS autoriza una bandera palestina en el campo del Columbus por el fichaje de Abou Ali

Washington, 20 ago (EFE).- La MLS permitirá que el Columbus Crew exhiba una bandera de Palestina en su estadio para representar a su nuevo fichaje, Wessam Abou Ali, aunque el veto persistirá en el resto de campos, según informaron a Efe fuentes de la liga.

En octubre de 2023, poco después del inicio de la guerra de Israel en Gaza, la MLS prohibió la exhibición de banderas nacionales en los estadios que no hubieran estado presentes previamente de forma habitual, incluida la de Palestina.

El fichaje estrella del delantero Abou Ali, procedente del Al-Ahly egipcio a cambio de 7,5 millones de dólares, llevó al Columbus Crew, a instancias de su barra brava -Nordecke-, a pedir a la liga una excepción a la norma.

Abou Ali, nacido en Dinamarca, representa a nivel internacional a la selección de Palestina. El delantero ha marcado cuatro goles en diez partidos con su selección. Con el Al-Ahly, marcó 38 goles en 59 partidos.

La petición del Columbus Crew a la MLS iba más allá de Abou Ali e incluía la posibilidad de exhibir las banderas de origen de cualquiera de sus jugadores.

En respuesta, la MLS ha autorizado al club «instalar en la sección de aficionados una bandera de cada país que represente a la selección nacional absoluta o al país de nacimiento de un jugador en la sección de aficionados del Lower.com Field para los partidos de local».

Fuentes de la liga detallaron que «esta no es una excepción que permita a los aficionados ingresar al estadio con banderas de Palestina o banderas de los otros países representados en la nómina del club».

«Las políticas sobre banderas de países en los estadios siguen vigentes. Incluso en Columbus», apuntaron.

Un portavoz de Nordecke, Collin Hill, dijo a The Athletic que con el fichaje de Abou Ali hicieron la petición al club porque «parecía que la política ahora se estaba interpretando de otra manera, o aplicando de forma distinta».

En un partido disputado en marzo de 2025, el grupo de animación desplegó varias banderas de Ucrania en apoyo al defensa Yevhen Cheberko, sin que nadie se lo impidiese.

«No hubo rechazo, tampoco aprobación, simplemente las llevamos. No nos detuvieron en las puertas, no nos pidieron mostrar la bandera ni nada, y no tuvimos ningún problema con eso», explicó Hill.

El próximo partido de Columbus Crew como local en el Lower.com Field será este sábado, ante el New England Revolution.

El Columbus Crew cuenta con jugadores de una quincena de países, entre ellos Argentina, Guatemala, Uruguay, Francia o Algeria.

Existe otra excepción en la MLS a su política de banderas y es la que otorgaron al Philadelphia Union para exhibir la de Israel en representación a su delantero Tai Baribo, internacional con ese país. EFE

at/car