La moción de censura a la ministra de Meloni que se niega a dimitir empezará el lunes

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Roma, 25 mar (EFE).- La moción de censura contra la ministra de Turismo italiana, Daniela Santanchè, comenzará a debatirse el próximo lunes 30 de marzo y se votará el miércoles, anunció este miércoles la líder del Partido Demócrata (PD) y principal figura de la oposición, Elly Schlein.

La iniciativa llega en un momento de fuerte presión sobre Santanchè, después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, le solicitara públicamente su dimisión en un gesto poco habitual en la política italiana, tras meses en los que había rechazado las peticiones de la oposición.

«Hemos logrado que se incluyera en el calendario una moción nuestra, firmada junto a todas las fuerzas de la oposición, de censura a la ministra Daniela Santanchè, que ha sido programada para este lunes y que será, por lo tanto, votada el miércoles», anunció Schlein en una comparecencia ante la prensa extranjera en Roma.

La sesión se celebrará siempre y cuando Santanchè no dimita antes del lunes.

La situación se enmarca en la crisis política abierta tras la derrota del Gobierno en el referéndum sobre la reforma constitucional de la magistratura, que ha llevado a Meloni a impulsar una reestructuración de su Ejecutivo.

En ese contexto, ya han dimitido el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, envuelto en diversas polémicas, y la jefa de gabinete del mismo ministerio, Giusi Bartolozzi, tras sus críticas al poder judicial.

Meloni valoró ambas salidas y expresó su confianza en que Santanchè adopte una decisión similar por «sensibilidad institucional», aunque la ministra ha rechazado hasta ahora abandonar el cargo.

Santanchè, integrante de Hermanos de Italia, está imputada en varios procesos judiciales y fue procesada el pasado enero por fraude empresarial y falsificación de información financiera en el marco de su gestión en el grupo Visibilia entre 2016 y 2022.

Pese a las reiteradas peticiones de dimisión de la oposición durante meses, la ministra ha mantenido su puesto. De hecho, en julio de 2023 y en abril de 2024 ya superó dos mociones de censura gracias al respaldo de los partidos que integran la coalición de Gobierno.

Durante la comparecencia, Schlein defendió la estrategia del PD de consolidar una alternativa progresista al Gobierno de Meloni, basada en la unidad de las fuerzas opositoras.

Schlein aseguró que el objetivo no es únicamente articular una oposición «contra Meloni y su Gobierno», sino construir un proyecto común centrado en propuestas compartidas, como la introducción de un salario mínimo, una de las iniciativas defendidas conjuntamente por distintos partidos en el Parlamento.

La dirigente subrayó que esta línea ya ha dado resultados en comicios regionales del año pasado donde se reconstruyó «una coalición progresista por primera vez después de 20 años».

La oposición concurrió con una misma coalición progresista en todas las regiones, lo que, según destacó, la hizo más competitiva y le permitió lograr victorias por encima de lo previsto en territorios como Campania y Apulia (sur). EFE

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