La moda comercial se impone para el próximo otoño en la pasarela parisina

2 minutos

París, 5 mar (EFE).- La realidad mundial, su situación sociopolítica y económica, no es ajena a los diseñadores de moda, que están mostrando estos días en la capital francesa las colecciones femeninas de prêt-à-porter para el otoño-invierno 2026-27 y que en su mayoría son comerciales.

Si bien siempre hay espacio para la fantasía y para alguna estridencia a la hora de crear los looks, abrigos, vestidos, faldas y pantalones son por lo general esas piezas realistas y prácticas que no faltan, al ser las más demandadas.

Julien Dossena, en Rabanne, realiza una mezcla entre el pasado y el futuro, permitiéndose combinaciones y contrastes, con materiales de brillos y fruto de la tecnología, y donde no se olvida del metal, esencial como el plástico en la casa que fundara el español Paco Rabanne hace ahora 60 años.

Los motivos florales se presentan en vestidos, los cuadros en pantalones y en el plano de los materiales se hallan igualmente punto, seda y algodón, entre otros, que se combinan.

Además de propuestas para mujer y pieles de pelo de imitación, se han visto creaciones para hombre; al igual que en el desfile de Isabel Marant, que cerró la jornada de este jueves.

Esta última casa, caracterizada por un look bohemio, conocido como boho chic, se muestra mucho más comercial y realista que Rabanne, con un aire folk y parisino, que la acompaña desde sus orígenes.

Otro de los nombres en presentar su moda este jueves fue el norteamericano Rick Owens. Teatral y oscuro, como tiene por costumbre, en su colección destacaron abrigos y chaquetas de hombros marcados, así como sus piezas del mundo biker.

Una estética muy suya, y con legión de seguidores, que recuerda a la militar. El negro es como siempre el color rey en sus colecciones, considerado además el más comercial en la moda. EFE

