La moda de Bogotá lleva a Madrid artesanía y sostenibilidad para abrirse a Europa

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Madrid, 20 may (EFE).- Confecciones artesanales, materiales sostenibles e innovación textil protagonizaron este miércoles en Madrid un desfile de siete firmas colombianas de diseño de autor que reivindican la artesanía y el lujo sostenible como señas de identidad con las que abrirse paso en el mercado europeo.

Los diseños de Mónica Fonnegra, Cardiaca, Cueros Unipiel, PLUR, SAÁG, Dunia Shoes y Revolución Urbana desfilaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con propuestas que combinan artesanía, experimentación textil y procesos sostenibles, y que llegaron a España como parte de la programación de la 25.ª edición de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41).

«Madrid para nosotros es muy importante porque es la puerta de entrada a Europa», explicó a EFE Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, impulsora de la iniciativa [PUENTE] Internacional, que este martes y miércoles convirtió la capital española en una plataforma de proyección internacional para estas firmas bogotanas.

Claros Polanco destacó la relación empresarial entre España y Colombia y sus sinergias en el sector de la moda, una industria que, según explicó, reúne a alrededor del 33 % de los empresarios de la capital colombiana, en sectores como el cuero, el calzado y la bisutería.

«Estamos mostrando cómo, por primera vez, una cámara de comercio hace este tipo de apuestas para apoyar la internacionalización de los diseñadores», añadió sobre una industria que reúne cerca de 35.000 empresas y genera unos 120.000 empleos en Bogotá.

La diseñadora Mónica Fonnegra apuntó a EFE que su marca nació «para generar conciencia e inspirar al mundo conectando con el corazón a través de la moda», mediante piezas elaboradas a partir de materiales reutilizados y trabajo artesanal junto a comunidades indígenas.

Su propuesta, centrada en el uso de fibras naturales y la transformación de materiales, se enmarca en un segmento de lujo sostenible que gana cada vez más espacio en el mercado europeo y que, en su opinión, demuestra que la artesanía «aporta calidad de vida, un pago ético y el reconocimiento del trabajo de las personas que crean cada pieza».

Fonnegra presentó ‘MATRIA’, una colección inspirada en la figura de la madre, «incluida la Madre Tierra», que incorpora reutilización de textiles, tapicerías, botones y sobrantes de la industria transformados en prendas «para toda la vida», en una apuesta «ultrafemenina, poderosa y conectada con la naturaleza».

Por su parte, María Camila Mossos, diseñadora de Revolución Urbana, indicó que la sostenibilidad de su marca no solo se centra en el reciclaje de materiales, sino también en «incluir a las personas» dentro de ese proceso.

La firma diseña calzado a partir de residuos urbanos y materiales recuperados, como llantas y neumáticos, mediante procesos artesanales en los que participan zapateros y artesanos de la tercera edad con el objetivo de preservar el conocimiento tradicional.

«Siempre decimos ‘de la calle a la calle’ porque recogemos neumáticos del espacio público y los transformamos en zapatos mediante procesos artesanales e industriales», explicó Mossos, que busca articular una propuesta que une sostenibilidad, cultura urbana y transformación social a través del diseño.

La diseñadora, cuya marca presentó en Madrid ‘La calle’, una colección inspirada en el entorno urbano como espacio de creación, destacó el trabajo manual detrás de cada pieza como valor añadido y aseguró que esperan que el público europeo «entienda todo el trabajo y el amor» que hay detrás de cada zapato, más allá del producto final.

La presentación en Madrid forma parte de [PUENTE] Internacional, impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- para promover la proyección exterior de diseñadores y empresas creativas de la región.EFE

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