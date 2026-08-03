La moneda paraguaya se aprecia más de un 10 % frente al dólar en lo que va de 2026

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Asunción, 3 ago (EFE).- La moneda de Paraguay, el guaraní, cerró este lunes en 5.961,64 unidades por cada dólar estadounidense, una cotización que marcó una apreciación de 10,48 % en lo que va de este 2026.

La divisa estadounidense inició el año en 6.227,60 guaraníes, según la cotización del Banco Central de Paraguay (BCP).

En la primera jornada laboral de agosto, el dólar se cotizó en las diferentes casas de cambio locales entre 5.990 y 6.000 guaraníes por unidad.

La cotización oficial de esta jornada es la tercera menor del dólar en los últimos siete años y confirma la tendencia a la baja que está experimentando esta moneda en los últimos meses en Paraguay.

La prensa especializada de Paraguay apunta que la menor cotización del dólar abarata las compras internacionales que se hagan en guaraníes.

Las empresas que deban saldar pagos en dólares también encontrarán un alivio en la menor cotización del dólar.

Pero las compañías o ciudadanos que generen ingresos en dólares recibirán menos guaraníes, un fenómeno que llevó en abril pasado a la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) a pedir al BCP que actúe «con mayor intensidad en la administración del tipo de cambio».

El pasado abril, el dólar experimentó una baja interanual de 25,35 %, aunque estos primeros días de agosto se ha moderado al 19,51 %.

A fines de 2025, el economista local Víctor Benítez vaticinó en una entrevista con EFE este comportamiento del dólar, al apuntar que el crecimiento económico de Paraguay -de 6,6 %, el año pasado, de acuerdo con el BCP- y la bajada de las tasas de interés en Estados Unidos impulsarían la apreciación del guaraní. EFE

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