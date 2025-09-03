La Mostra «conquista Tebas»: un baño en latín por el tiempo y la masculinidad

Gonzalo Sánchez

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Un baño nocturno en unas termas inspiró al español Gabriel Azorín para rodar su primera película, «Anoche conquisté Tebas», una reflexión sobre el tiempo y la masculinidad rodada en parte en latín con la que ha alcanzado el Festival de Venecia.

«La cinta reflexiona sobre la dificultad que tenemos todos los hombres para tener conversaciones profundas y verdaderas y para mostrar nuestros miedos y nuestras dificultades», resume este cineasta manchego en una entrevista con EFE en el Lido veneciano.

‘Anoche conquisté Tebas’, en la competición de las Jornadas de los Autores, un certamen paralelo a la Mostra, convierte a las cálidas aguas de los Baños de Bande, unas antiguas termas romanas en Ourense, en un «limbo» sensorial para hombres de distintas épocas.

Por un lado Antonio, Jota y otros amigos, estudiantes portugueses a punto de cambiar de vida; por otro, Aurelio y Pompeyo, soldados de la antigua Roma reaparecidos de entre las sombras del tiempo.

Todos pasan la noche sumergidos en estas antiguas y misteriosas termas, en una atmósfera húmeda, templada y confortable que parece influir en su humor, empujándoles a revelar pensamientos a buen seguro muy difíciles de expresar bajo la luz del día.

«Yo quería crear una especie de limbo en el que pudieran convivir gentes de diferentes épocas y hacer partícipe al espectador de esta experiencia no solo cinematográfica, sino también sensorial», alega.

La idea de rodar esta insólita historia termal surgió de la propia experiencia del director al entrar en estas aguas y de su «incapacidad» de decir a sus amigos lo que piensa, siente o teme. Después, se preguntó cuánta gente habría meditado en sus bañeras.

Por eso las usó para esta historia en la que chicos contemporáneos y de una época tan lejana como la Roma imperial, hace dos milenios, «tienen una conversación profunda» del mismo tipo, hablan de sus planes, de su futuro o de su miedo a perder a un amigo querido.

‘Anoche conquisté Tebas’ es una película «de conversaciones, sobre la palabra», apunta Azorín, y precisamente por eso uno de los mayores esfuerzos del proyecto, que ha llevado seis años, ha sido hacer hablar el latín a sus personajes llegados de la era imperial.

El guión ha sido escrito por Celso Giménez y por el propio cineasta, pero luego llegó el momento de «construir» un latín «oral» gracias al trabajo de Laura Camino y enseñárselo a los dos actores que hacen de romanos, una tarea que empezó en 2021.

«Ha sido un trabajo muy largo porque la película son diálogos muy largos, con tomas muy largas y ellos han tenido que aprender el latín fonético (…) Hay todo un trabajo para conseguir dar naturalidad a la escena, para que esté viva», afirma el director.

La película, en definitiva, en ningún momento ha tratado de ser historicista, sino de ofrecer al público un «viaje de sustracción», casi metafísico, para mostrar a hombres de distintas épocas con la mente puesta en cuestiones y anhelos no demasiado distintos.

Azorín (Hellín, 1981), miembro del colectivo ‘Lacasinegra’ y alumno de la Elias Querejeta Zine Eskola, se estrena de este modo en el largometraje, tras sus cortos ‘Los galgos’ (2012), ‘Mañana vendrá la bala’ (2015) y ‘El ruido del universo’ (2024).

Y lo hace en el marco del prestigioso Festival de Venecia y las Jornadas de los Autores, que considera «un escaparate buenísimo para iniciar la andadura de la película».

No obstante, aclara que de momento no tiene pensado ningún otro proyecto de largometraje. ‘Anoche conquisté Tebas’, de hecho, surgió de forma espontánea a su paso por estas termas, pero todavía no le ha inspirado ninguna otra historia.

«Para hacer una película en la que vas a invertir seis o siete años de tu vida tienes que estar enamorado del proyecto (…) No pienso en la siguiente película a no ser que encuentre una historia que me enamore. Y el amor no se busca», zanja el realizador. EFE

