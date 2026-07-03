La Mostra de Venecia estrenará las restauraciones de clásicos de Buñuel o Simón Feldman

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Roma, 3 jul (EFE).- El Festival de Venecia estrenará este año las versiones restauradas de 19 clásicos de la historia del cine, como ‘La ilusión viaja en tranvía’ (1954) de la época mexicana de Luis Buñuel o ‘Los de la mesa 10’ (1960) del argentino Simón Feldman.

Estas restauraciones competirán en una sección de la Mostra por el ‘Premio Venezia Classici’, que será asignado por un jurado de estudiantes de cine y presidido por el director Daniele Vicari, según han anunciado este viernes los organizadores del certamen.

La cinta de Buñuel, una comedia sobre los avatares vividos en el viaje en un tranvía mexicano, ha sido restaurada por el Museo Nacional del Cine de la ciudad italiana de Turín (norte), la Cineteca Nacional de México y la Fundación Televisa.

Por otro lado, la renovación de la película de Feldman, destacado miembro de la Generación del 60, ha corrido a cargo de la Asociación Amigos del Museo del Cine de Buenos Aires.

La 83 edición del Festival de Venecia arrancará el próximo 2 de septiembre y, en esta ocasión, se ha elegido para su preapertura uno de los títulos restaurados de la sección ‘Clásicos’: «Col cuore in gola’ (1967) del maestro del erotismo Tinto Brass.

En la lista de las restauraciones destacan ‘To be or not to be’ (1942), sátira del nazismo de Ernst Lubitsch; ‘Cul de sac’ (1966) de Roman Polanski; ‘Viaggio in Italia’ (1953) obra de Roberto Rossellini protagonizada por Ingrid Bergman; ‘Popiol i diament’ (1958) del polaco Andrzej Wajda o ‘Brutti, sporchi e cattivi’ (1976) de Ettore Scola.

La sección la completarán ‘English, August’ (1993) de la india Anuradha Parikh; ‘Minnie and Moskowitz’ (1971) del estadounidense John Cassavetes; ‘Lo zio di Brooklyn’ (1995), rareza de los italianos Daniele Cipri y Franco Maresco; ‘The wild Angels’ (1966) del estadounidense Roger Corman, o ‘Onju Azul di Yonta’ (1992) del guineano Flora Gomes.

Así como ‘Woo yuet dik goo si’ (1981) de la hongkonesa Ann Huy, León de Oro honorífico en 2020; ‘Valerie a týden divu’ (1970) del checo Jaromil Jires; ‘Abschied von gestern’ (1966) del alemán Alexander Kluge; ‘Minjing gushi’ (1995) de la china Ning Ying; ‘Gyoei no mure’ (1983) del japonés Shinji Somai y ‘La lunga notte del 43’ (1960) de Florestano Vancini.

El director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, defendió esta sección de clásicos al señalar que «el cine del mañana debe alimentarse de la savia vital de las películas del pasado».

«Un vivaz imaginario hecho de grandes e inolvidables obras maestras esperan a ser vistas de nuevo y otras películas parcialmente olvidadas necesitan en cambio una atenta reconsideración», ha defendido en un comunicado. EFE

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