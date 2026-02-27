La muerte de «El Mencho» marca el viraje de México en seguridad con Sheinbaum

4 minutos

Diego Estrada Suárez

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- La reciente muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias «El Mencho», abatido en un operativo militar, supone una ruptura en la estrategia de seguridad de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum en comparación con la practicada por el expresidente Andres Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024), según indicaron expertos a EFE este viernes.

A pesar de que Sheinbaum considera a su antecesor -del mismo partido- como su mentor político, la caída de uno de los narcos más buscados del mundo choca con la política de ‘abrazos y no balazos’ predicada durante el sexenio de López Obrador, apuntó el presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.

«Lo que vimos el domingo (la operación contra «El Mencho» en Jalisco) fueron balazos y no abrazos. Una política totalmente diferente, un giro de 180 grados de la que siguió López Obrador. Es la única forma en la que se puede empezar a acabar con la violencia y empezar a desmantelar a estas organizaciones criminales», señaló a EFE el especialista.

En su opinión, el CJNG creció a «nivel mundial» durante el mandato del expresidente, algo que achacó a su estrategia de seguridad y que, a juicio del experto, fue un «rotundo fracaso».

Ortega contrapuso esta situación con el operativo desplegado por el Ejército mexicano contra Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», al asegurar que supone un «avance y un cambio» liderado por Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien tiene «toda la confianza» de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Pese a ello, la propia presidenta negó este martes que se haya dado un viraje sustancial con respecto a la política de AMLO.

«La estrategia de seguridad no ha cambiado. Ocurrió una situación en donde en la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tenía una orden de aprehensión, son atacados los miembros del Ejército y ellos responden», dijoa.

La presión de Estados Unidos, factor clave del cambio

Ese giro en la política de seguridad de México se produce en un contexto de presión de Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, algunas de las cuales designó como terroristas el año pasado, como es el caso del CJNG, recordó Ortega.

En este sentido, consideró que la nueva estrategia mexicana está condicionada por la presión «más fuerte» que ejerce el presidente estadounidense, Donald Trump, en esta materia.

Por su parte, la directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, no cree que haya una ruptura entre López Obrador y Sheinbaum, si bien afirma que operativos como el de la pasada semana «compran simpatías adentro y afuera del país que no habían sido utilizados» en el sexenio anterior.

Según explicó, el Ejecutivo mexicano lleva meses tratando de debilitar al CJNG, algo que es un factor «clave» en la relación bilateral con Washington, con el que tiene una estructura de cooperación militar conjunta «más importante de lo que pensábamos».

La directora de MUCD percibe el regreso de México a una estrategia «más tradicional de descabezamiento de carteles», diferenciándose así de la de López Obrador, quien «tuvo más cuidado en no caer justamente en estas detenciones espectaculares».

El líder del CJNG murió en un helicóptero militar después de ser herido en un operativo de las fuerzas especiales, quienes dieron con su paradero gracias a la información suministrada por la inteligencia estadounidense, según informaron las autoridades mexicanas.

El Gobierno mexicano ha asegurado que durante la jornada de violencia que se produjo el domingo en gran parte del país tras la muerte de «El Mencho» fallecieron 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado. EFE

des/afs/psh

(foto)