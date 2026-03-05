La muerte violenta de adolescente de 16 años sube a 19 los casos de feminicidio en Bolivia

2 minutos

La Paz, 5 mar (EFE).- La muerte violenta de una adolescente de 16 años en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia, elevó a 19 los casos de feminicidio reportados en el país suramericano en lo que va de año, informó este jueves la Fiscalía General del Estado.

Los 19 casos se registraron entre el 1 de enero y el 5 de marzo, 9 de ellos en el departamento de La Paz, según un cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público.

El suceso más reciente ocurrió en El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde una adolescente de 16 años fue hallada muerta en su vivienda y el principal sospechoso del delito es el expareja de su hermana, quien es buscado por la Policía para que brinde su declaración informativa, indicó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

El hecho se conoció el miércoles en la tarde, cuando la hermana de la adolescente la encontró en su casa, sin signos vitales, y la llevó a un hospital donde le confirmaron que había fallecido, señaló por su parte el fiscal de Delitos contra la Vida de El Alto, Gustavo Chambi.

El médico de turno se contactó con la Policía para reportar el suceso y de esa forma iniciaron las investigaciones, por las que, entre otras acciones, ya fueron revisadas las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho.

Además de los nueve feminicidios en La Paz, se reportan otros tres en la región andina de Oruro, dos en Cochabamba e igual número en Santa Cruz, y los departamentos de Beni, Potosí y Tarija registran un caso cada uno.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en esa norma. EFE

