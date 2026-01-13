​La muestra ‘Évora luz’ acerca al Alentejo el diseño y el color de Agatha Ruiz de la Prada

1 minuto

​Lisboa, 13 ene (EFE).- La ciudad portuguesa de Évora, ubicada en la región del Alentejo, acoge​ hasta el próximo 8 de marzo​, en el Palacio de los Duques de Cadaval​, la muestra ​’Évora luz​’, una exposición que exhibe​ una quincena de creaciones de la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada.

Según ha informado a EFE el ente público Turismo del Alentejo, se trata de una muestra previa de la programación cultural que esta región está confeccionando para 2027, año en el que Évora será Capital Cultural Europea.

La exposición, comisariada por Diana de Cadaval​, duquesa de Cadaval, reúne quince obras de la diseñadora española en las que «la moda dialoga con el arte contemporáneo”, ​h​a destacado el presidente de Turismo Alentejo, José Santos.

Para Santos, ​’Évora luz​’ es “un excelente ejemplo de la rica programación cultural que se está preparando para los próximos años en la ciudad y en la región, marcando el camino hacia Évora 2027”. EFE

cgg​/jrm/rml

(foto)