La mutilación genital, un crimen con 230 millones de mujeres y niñas entre sus víctimas

Ginebra, 6 feb (EFE).- Más de 230 millones de mujeres y niñas viven las consecuencias de haber sido sometidas a mutilación genital, una violación de los derechos humanos que amenaza a otros 4,5 millones de niñas, alertan este viernes agencias de Naciones Unidas en el día mundial contra ésta práctica.

«No puede justificarse bajo ninguna circunstancia, compromete su salud física y mental y puede provocar complicaciones graves y de por vida», recordaron en un comunicado conjunto los responsables de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la ONU para la Infancia, ONU Mujeres y otras agencias, en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

También subrayaron que los costes de tratamiento de las víctimas se estiman en alrededor de 1.400 millones de dólares estadounidenses (1.185 millones de euros) cada año.

Naciones Unidas subraya que décadas de activismo contra esta práctica están dando su fruto, y por ejemplo en los países donde aún es prevalente, dos tercios de sus poblaciones ya apoyan su eliminación, una meta incluida en los objetivos de desarrollo sostenible para 2030.

Sin embargo, años de avances corren peligro debido a focos de oposición «agravada por argumentos peligrosos que sostienen que es aceptable cuando la practican médicos o personal sanitario», alertan las agencias de la ONU.

Sin una financiación adecuada, los programas locales están amenazados, «lo que pondría a millones de niñas más en riesgo», advierten, y señalan que es necesario amplificar los mensajes de prevención, implicando para ello a líderes de opinión y al personal sanitario.

Esta práctica contraria a los derechos humanos todavía afecta a un importante porcentaje de mujeres en países africanos como Somalia, Sudán, Egipto, Etiopía, Guinea, Kenia, Nigeria o Chad, y también algunos de Asia como Yemen, Indonesia o Irak. EFE

