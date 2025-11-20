La nación insular de Tonga acude a las urnas por quinta vez en su historia

3 minutos

Sídney (Australia), 20 nov (EFE).- La pequeña nación insular de Tonga, en el sur del Pacífico y la única monarquía de la región, acudió a votar este jueves, en las que suponen las quintas elecciones de la historia del país.

Tonga, una nación de poco más de 100.000 habitantes, acudió a las urnas hoy para elegir a sus 17 representantes populares en la Asamblea Legislativa, mientras que los considerados miembros de la aristocracia escogen a sus nueve representantes en un proceso paralelo, en un sistema electoral único.

En total, 71 candidatos, entre ellos ocho mujeres, compiten por los escaños. Entre las figuras más destacadas están el actual primer ministro, Aisake Eke.

Más de 200 centros de votación abrieron hoy sus puertas en las distintas islas del país, y cerca de la mitad se concentran en Tongatapu, la principal isla del archipiélago, informaron medios de Australia y Nueva Zelanda.

El censo supera los 64.000 electores, aunque las autoridades no prevén que todos emitan su voto debido a la elevada cifra de tonganos que residen en el extranjero.

El archipiélago, el único de esta región del Pacífico que nunca fue colonizado formalmente, ha mantenido una monarquía hereditaria que desempeña un papel central en la identidad nacional y que, hasta 2010, elegía también a su primer ministro.

Ese año, la nación afrontó una reforma constitucional que supuso un cambio drástico al transferir el poder ejecutivo desde la Corona hacia un Parlamento elegido en gran parte por sufragio popular.

Actualmente, el Legislativo cuenta con 26 escaños: 17 correspondientes a representantes del pueblo y 9 reservados a la nobleza.

Tras la confirmación de los resultados hoy, los nuevos diputados celebrarán una sesión para elegir de entre ellos al primer ministro, quien posteriormente formará su gabinete.

El proceso podría durar días o incluso semanas antes de conocerse al nuevo jefe de Gobierno.

Tonga, un reino polinesio formado por 176 islas, de las cuales 3 están habitadas, está situado entre Fiyi y Samoa, y es uno de los países más pequeños del Pacífico Sur.

A pesar de su reducido tamaño, ha cobrado relevancia estratégica en el Pacífico Sur.

Su ubicación cercana a rutas marítimas esenciales y a cables submarinos de comunicaciones lo convierte en un nodo clave para la conectividad regional.

En los últimos años, el país ha mantenido relaciones estrechas con Nueva Zelanda y Australia, que han proporcionado asistencia económica y militar, al tiempo que han buscado reforzar la estabilidad regional.

Al mismo tiempo, China ha incrementado su presencia, financiando infraestructuras y fortaleciendo la cooperación diplomática, mientras que Estados Unidos presta más atención a la zona en medio de su pulso con Pekín. EFE

