La NAHP y Google crean red nacional para impulsar medios latinos digitales

2 minutos

Washington, 12 nov (EFE).- La Asociación Nacional de Editores Hispanos (NAHP) lanzó este miércoles, con el apoyo de Google, NAHP Ad Connect, una red nacional destinada a fortalecer las capacidades digitales de los medios latinos en Estados Unidos.

La alianza, fue anunciada en el marco de la convención anual de la NAHP en San Diego del 12 al 14 de noviembre y que busca aumentar los ingresos publicitarios, ampliar el alcance de las publicaciones locales y garantizar su sostenibilidad en la era digital, según un comunicado oficial.

«Los medios hispanos locales desempeñan un papel esencial al informar y empoderar a las comunidades», señaló Tiffany Proscia, gerente de alianzas de Google News, al destacar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad del periodismo local.

El proyecto conectará a editores y medios comunitarios de todo el país mediante una plataforma compartida de publicidad digital, que facilitará el acceso a nuevos anunciantes y fuentes diversificadas de ingresos.

Además, ofrecerá capacitación, apoyo técnico y análisis de datos para impulsar la modernización y el crecimiento de las audiencias.

El presidente de la NAHP, Álvaro Gurdian, afirmó que Ad Connect «refleja el espíritu de transformación» de la organización, que durante más de cuatro décadas ha sido un pilar informativo para las comunidades latinas.

Gurdian agregó que «Esto va más allá de la publicidad» y que “se trata de construir un futuro donde las voces locales e independientes sigan sirviendo y dando forma a nuestras comunidades». EFE

dte/jmr/pddp