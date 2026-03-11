La NASA alerta de retrasos de SpaceX y Blue Origin que postergarían su misión a la Luna

3 minutos

Miami (EE. UU.), 11 mar (EFE).- Las empresas espaciales estadounidenses SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, afrontan retrasos que podrían postergar las misiones de la NASA del programa Artemis, que busca una presencia permanente en la Luna, ha advertido una auditoría de la agencia espacial estadounidense.

«Tanto SpaceX como Blue Origin han experimentado retrasos de calendario y afrontan retos técnicos y de integración que tienen el potencial de influir aún más en los costes de aterrizaje y las fechas de entrega. En particular, el módulo de aterrizaje de SpaceX no estará listo para un alunizaje en junio de 2027», indica el comunicado.

La NASA ha invertido 6.900 millones de dólares (5.960 millones de euros) para crear sistemas de aterrizaje y alunizaje humano desde 2019, con un gasto total estimado en 18.300 millones de dólares (15.810 millones de euros) para 2030, lo que incluye contratos con SpaceX y Blue Origin para desarrollar estos artefactos que permitan a astronautas descender, vivir y trabajar en la Luna.

La Oficina del Inspector General de la agencia estadounidense encuentra que el organismo ha «controlado los costos y colaborado efectivamente» con ambas empresas privadas, pero reconoce que hay «retos que retrasarán las fechas de lanzamiento planeadas de Artemis», proyecto que busca el regreso del humano a la Luna.

Entregas convenidas con SpaceX se han atrasado hasta 2 años, y una de Blue Origin se ha aplazado «al menos» ocho meses, establece el informe.

La auditoría ha difundido en medio de los cambios que afronta la misión de la NASA, que en febrero anunció que Artemis III se adelantará para 2027, que ahora solo será una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

Mientras que el prometido alunizaje no ocurrirá hasta 2028, la NASA ha anunciado primero una misión a principios de ese año, Artemis IV, y otra nueva para finales, Artemis V.

«Para acelerar el desarrollo de un módulo para alcanzar la fecha de alunizaje de 2028, la NASA está evaluando propuestas de SpaceX y Blue Origin, pero es demasiado pronto para determinar su factibilidad técnica, sus implicaciones financieras, y los impactos de calendario de estas propuestas», matiza en el reporte.

Entre los factores que explican el retraso, la auditoria destaca las pruebas de seguridad, pues hasta ahora la agencia espacial «no tiene la capacidad de rescatar a una tripulación atrapada desde el espacio o la superficie lunar» durante las misiones previstas.

Por ahora, la NASA intenta realizar este año su misión Artemis II, que enviará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar la nave espacial Orion y el cohete SLS, pero el lanzamiento se ha aplazado hasta abril, por lo menos, tras estar programada para febrero pasado. EFE

ppc/ims/icn

(foto)