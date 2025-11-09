La NASA cancela por mal tiempo el lanzamiento de la misión Escapade a Marte

1 minuto

Nueva York, 9 nov (EFE).- La NASA canceló este domingo debido al mal tiempo su misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade), de dos satélites idénticos, con la misión de estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte, a donde llegará en 2027.

Faltando menos de cinco minutos para el lanzamiento comenzó a lloviznar y la directora de lanzamiento, Megan Lewis, instruyó a su equipo para que se detuviera y reiniciara el reloj con una nueva hora para evaluar las condiciones del tiempo y, posteriormente, tras retomar el conteo, fue cancelado.

El cohete New Glenn, de Blue Origin, de 98 metros de altura (321 pies), está previsto para ser lanzado nuevamente desde Florida para llevar dos cohetes gemelos con destino a Marte, un planeta que la NASA está estudiando desde 1964 y un año después, con su proyecto Mariner, hizo su primer vuelo cercano, que le permitió obtener sus primeras imágenes.

«El lanzamiento de NG-2 de hoy se ha cancelado debido a las condiciones meteorológicas, concretamente a la presencia de nubes cúmulos», indicó Blue Origin en su página de X.

«Estamos evaluando las posibilidades para nuestro próximo intento de lanzamiento en función de la previsión meteorológica», indicó además en su mensaje.

Los satélites Blue y Gold llegarán a Marte en 2027 y serán operados desde el centro de control de misiones de la Universidad de California, en Berkeley (UC Berkeley), que está liderando la misión por primera vez. EFE

rh/cpy