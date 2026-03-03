La NASA dice que reparó fallas en cohete de Artemis II y prepara despegue para abril

3 minutos

Miami (EE.UU.), 3 mar (EFE).- La NASA informó este martes que detectó y reparó las fallas en el suministro de helio del cohete de Artemis II que forzaron el aplazamiento de la misión a la Luna, e indicó que está preparando de nuevo el traslado del vehículo a la plataforma de lanzamiento de cara a un nuevo intento en abril.

«Tras el descubrimiento de un problema de flujo de helio con el cohete Artemis II, los ingenieros determinaron el problema y realizaron reparaciones», informó la agencia espacial en la red social X.

El problema en el suministro de helio fue ocasionado por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, a través del cual fluye el helio desde los sistemas terrestres hasta el cohete, que obstruía el paso del combustible.

«El equipo retiró el mecanismo de desconexión rápida, volvió a ensamblar el sistema y comenzó a validar las reparaciones de la etapa superior aplicando un flujo reducido de helio a través del mecanismo para asegurar que el problema se resolviera», agregó la NASA.

Los ingenieros también están monitoreando qué permitió que el sello se soltara, y están trabajando en nuevas actualizaciones del cohete.

El objetivo es finalizar estos trabajos antes de finales de este mes, cuando la NASA tiene previsto enviar el cohete a la plataforma de lanzamiento nuevamente, de cara a un posible lanzamiento en abril.

Abril es la última ventana de lanzamiento disponible que la agencia espacial había contemplado inicialmente. En un primer momento, la NASA programó el despegue de Artemis II para la primera semana de febrero, reservándose abril como última alternativa.

Pero el mal clima en Florida, una filtración detectada durante la prueba en frío de inicios de febrero, o la anomalía en el suministro de helio hallada durante otro test el pasado 20 de febrero, cuando la nave ya se hallaba en la plataforma de lanzamiento, obligaron a los técnicos a desmontarla y trasladarla de nuevo al hangar.

Artemis II tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar exhaustivamente la nave espacial Orión y despejar el camino para dos misiones de aterrizaje lunar en 2028.

Estas dos misiones de alunizaje son una de las principales novedades del nuevo cronograma de la NASA que desveló la semana pasada el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman.

El nuevo cronograma implica que Artemis III, que estaba pensada como el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972, se adelantará para 2027, pero ahora será una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

Mientras que el ansiado alunizaje ocurrirá por partida doble en 2028: primero con Artemis IV, a principios de ese año, y posteriormente con Artemis V, a finales.EFE

hbc/ims/gpv