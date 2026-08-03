La NASA lanzará el 12 de septiembre una nueva tripulación a la EEI y probará trajes

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Miami (EE.UU.), 3 ago (EFE).- La NASA anunció este lunes que espera que la Crew-13, la misión de rotación de personal a la Estación Espacial Internacional (EEI) en colaboración con SpaceX, despegue no antes del 12 de septiembre y en ella probarán una nueva generación de trajes de vuelo.

Los astronautas Jessica Watkins y Luke Delaney, de la estadounidense NASA; Josh Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y Sergey Teteriatnikov, de la rusa Roscosmos, serán los tripulantes de la cápsula Dragon que viajará el próximo mes al laboratorio orbital.

Salvo en el caso de Watkins, quien formó parte de la Crew-4 en 2022, será el primer viaje a la estación para el resto de astronautas.

Una de las principales novedades de la misión será el uso de trajes de vuelo de tercera generación, que están diseñados para adaptarse al crecimiento de la columna vertebral en órbita, según explicó este lunes en una rueda de prensa la directora de los programas Dragon y Ciencia de la NASA, Juliana Scheiman.

Además, el experto de la CSA, Matthew Caron, informó de que Kutryk será padre por tercera vez mientras esté en el espacio.

«Tenemos un equipo médico dedicado en la CSA para dar todo el apoyo a su familia en tierra, garantizando que Josh esté tranquilo a bordo», señaló.

Los astronautas permanecerán alrededor de medio año en el espacio, realizando experimentos y tareas de mantenimiento en el laboratorio orbital.

La seguridad de la estación espacial regresó al punto de mira el pasado junio, cuando la NASA llegó a preparar a la tripulación para una posible evacuación debido a una fuga de aire en el módulo ruso.

Consultados al respecto, los expertos aseguraron hoy que el problema quedó resuelto y sigue en marcha el plan para retirar el laboratorio a finales de 2030, un proceso que durará unos dos años.

«Roscosmos colocó un parche adhesivo temporal que ha sellado la fuga con éxito. No hay fuga activa en este momento. El módulo se mantiene a baja presión mientras evalúan si harán una reparación estructural permanente», explicó la gerente del programa de la EEI de la NASA, Dana Weigel.

La Crew-13 será la misión tripulada número 18 de SpaceX a la estación espacial y el vuelo 53 de una cápsula Dragon al laboratorio orbital.EFE

hbc/ims/acm

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