La NASA pospone para el miércoles el desmontaje del cohete de Artemis II por el mal clima

Miami (EE. UU.), 24 feb (EFE).- La NASA ha aplazado para mañana miércoles el desmontaje y traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion de la misión Artemis II hacia el hangar, donde serán revisados tras detectarse el fin de semana problemas en el suministro de helio, informa la agencia espacial estadounidense.

Las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, han obligado a posponer el traslado que estaba previsto para hoy.

Estos retrasos se suman a otros debido a problemas en la primera prueba en frío que postergarán aun más el lanzamiento de esta misión tripulada, que orbitará la Luna y supone el regreso del ser humano al satélite en más de 50 años.

La NASA ha señalado que de esta forma los equipos tendrán tiempo suficiente para completar los preparativos en la plataforma de lanzamiento, que hoy se han visto limitados por los fuertes vientos y bajas temperaturas.

El recorrido hacia el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), de unos 6,4 kilómetros, podría durar hasta 12 horas.

Una vez de regreso en el hangar, los equipos comenzarán de inmediato a instalar plataformas para acceder al área donde se detectó la interrupción en el flujo de helio en el cohete.

El helio se utiliza para purgar los motores, así como para presurizar los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Los sistemas funcionaron correctamente durante ambos ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero.

Sin embargo, durante una operación rutinaria de represurización en la noche del sábado 21 de febrero, el equipo no logró establecer el flujo de helio a través del vehículo.

La NASA está investigando posibles fallas, pero el acceso y la reparación de cualquiera de estos problemas solo pueden realizarse en el VAB.

Esto descarta las oportunidades de lanzamiento previstas para marzo. EFE

