La NASA realizará vuelos sobre Andes y Amazonía peruana para estudiar glaciares y bosques

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Lima, 21 may (EFE).- La NASA realizará vuelos de investigación sobre los Andes y la Amazonía peruana para estudiar los cambios que experimentan ecosistemas de importancia global como los bosques tropicales, humedales y glaciares, informa este jueves el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en un comunicado.

La misión satelital del Radar de Apertura Sintética de la NASA y la India (NISAR) llevará a cabo vuelos de alta precisión en el país andino durante el 2026 a través de un satélite de observación de vanguardia que permite generar imágenes radar de la superficie terrestre con una exactitud sin precedentes.

Para ello se empleará un sensor aerotransportado de radar de apertura sintética (SAR), denominado UAVSAR, una tecnología de última generación capaz de atravesar nubes, tormentas, humedad y vegetación densa, permitiendo obtener información clave para monitorizar los cambios en la superficie terrestre.

La operación científica se realizará en colaboración con el Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

Entre las reservas naturales que se explorarán están las amazónicas Pacaya Samiria, Tambopata y El Sira, así como las andinas Machu Picchu y Huascarán.

«La información que se obtenga será clave para comprender cómo nuestros bosques, humedales y glaciares están respondiendo al incremento de temperatura global», han señalado especialistas vinculados al proyecto.

Uno de los principales puntos de interés será la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la reserva nacional más extensa del país ubicada en el corazón de la Amazonía y considerada un laboratorio natural estratégico para validar tecnologías de monitoreo satelital de humedales tropicales.

Los datos de UAVSAR se utilizarán para identificar cuerpos de agua y vegetación inundada en los humedales de la Amazonía peruana y de manera simultánea, el satélite NISAR captará imágenes para elaborar mapas de inundación que serán comparados y analizados con el fin de calibrar y validar sus sistemas de observación.

Este proceso permitirá mejorar la precisión de las herramientas de monitoreo y ampliar su aplicación en humedales similares en distintas regiones del mundo.

En Madre de Dios, en el sur del país, se compararán los datos de vuelos UAVSAR con mediciones NISAR para evaluar la biomasa aérea en los bosques amazónicos, estimar el almacenamiento de carbono y medir los impactos ambientales.

En el Parque Nacional Huascarán, donde se ubica la montaña más alta de Perú, se utilizarán las mismas técnicas de radar para vigilar el movimiento de los glaciares y los cambios en las masas de hielo andino.

El Sernanp agrega que todos los datos generados por la misión NISAR serán de acceso libre para investigadores e instituciones del mundo. EFE

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