The Swiss voice in the world since 1935

La National Gallery de Londres lanza un concurso para su mayor reforma en 200 años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 9 sep (EFE).- La National Gallery, principal pinacoteca del Reino Unido, lanzará el miércoles un concurso internacional para su mayor reforma en 200 años, tras recibir donaciones récord por valor de 375 millones de libras (unos 440 millones de euros), informó este martes en un comunicado.

El concurso forma parte del ambicioso proyecto Domani (Mañana, en italiano), que incluye la construcción de una nueva ala para ampliar y diversificar su colección y revitalizar la zona entre las plazas de Trafalgar y Leicester, en el centro de Londres.

El director del museo, Gabriele Finaldi -que anteriormente trabajó en el español Museo del Prado-, señaló que, «concluidas las celebraciones del bicentenario, la National Gallery mira al futuro».

«Queremos ser el lugar donde el público británico y visitantes de todo el mundo puedan disfrutar de la mejor colección de pintura del medievo a la actualidad, en un marco arquitectónico excepcional», afirmó.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, destacó que el proyecto permitirá «abrir el acceso a un arte de talla mundial para millones de personas dentro y fuera del país, con el agradecimiento a los generosos donantes que ayudarán a transformar» la pinacoteca.

El proyecto cuenta con el respaldo de importantes donantes privados y fundaciones y se espera que atraiga a despachos de arquitectura consolidados y a firmas emergentes de todo el mundo.

Los participantes deberán presentar propuestas innovadoras que integren sostenibilidad, accesibilidad y un diseño capaz de realzar la experiencia de los visitantes y la exhibición de las obras maestras del museo, con especial atención a la armonía con el entorno histórico. EFE

jm/vg/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR