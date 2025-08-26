The Swiss voice in the world since 1935

La nave Starship de SpaceX despega en su décimo lanzamiento de prueba tras aplazamientos

Nueva York, 26 ago (EFE).- La enorme nave Starship de la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, despegó este martes desde el sur de Texas (EE.UU.) en su décimo lanzamiento de prueba, que ha sido aplazado dos veces.

Starship despegó a las 18:30 hora local de Texas (23:30 GMT) desde la ciudad de Starbase, donde tiene su base SpaceX, después de que su salida inicial, prevista el domingo, fuera pospuesta por problemas técnicos, y la siguiente, ayer lunes, por mal tiempo. EFE

