La Navidad en Japón, entre citas románticas y el fenómeno del solitario ‘Kuribochhi’

Pilar Bernal Zamora

Tokio, 24 dic (EFE).- Paseos de la mano, tartas de fresa y mercados navideños inundan estos días las calles de Japón, donde este miércoles la Nochebuena se consolida como el día más romántico del año, en una celebración reinventada que revela su cara más amarga con el fenómeno ‘Kuribocchi’, o las personas que pasan en soledad estas fechas.

No es festivo y el día siguiente se trabaja con normalidad, en un país donde menos del 1 % de la población es cristiana, lo que no evita que barrios de la capital nipona como Ginza, Roppongi o Asakusa se llenen de iluminaciones y mercados de inspiración europea.

Una cita con tarta y pollo frito

«En Navidad, más que estar con amigos, se suele pasar en pareja», explicó a EFE Tasuku, de unos treinta años, que paseaba junto con su mujer Yuka por el mercado navideño del distrito tokiota de Minato para celebrar este festivo en su primer aniversario de bodas.

Además de ser una especie Día de los Enamorados, en el archipiélago la Navidad japonesa está marcada por la costumbre de comer pollo frito de la cadena estadounidense Kentucky Fried Chicken (KFC), una «tradición» fruto del márketing tan arraigada que se hace necesario reservar para no quedarse sin comida.

«Comer KFC es algo muy típico de los japoneses», apuntó Yuka, antes de explicar que es algo que ya hicieron el año pasado, y que este año planean volver a reservar. Una comida tan típica como la tarta de fresas y nata, todo un símbolo nacional de la Navidad japonesa.

El fenómeno ‘Kuribocchi’

Ese peso simbólico de la pareja ha dado lugar al término ‘Kuribochhi’, una combinación de las palabras japonesas ‘Kurisumasu’ (Navidad) y ‘bocchi’ (completamente solo), que sirven para definir a quienes pasan estas fechas sin compañía.

En opinión de Tasuku, estas fechas llegan incluso a aumentar la presión de encontrar pareja, haciendo que muchas personas recurran a aplicaciones de citas meses antes.

Una hipótesis apoyada por campañas como la lanzada por la ‘app’ japonesa Dine hace ya casi una década, y pensada para que sus usuarios pudieran encontrar a «un compañero de cita en navidad» y «apoyar» a las personas sin planes.

Según la última encuesta elaborada por LINE Yahoo (LY) en 2023, dueña del popular servicio de mensajería Line, en torno al 30 % de los japoneses planeaban disfrutar de la Navidad en pareja frente a un 20 % que estarían solos, aunque la mayoría afirmaron que pasarían tiempo en familia.

Una Navidad sin planes ni regalos

Más allá de la imagen romántica, los datos también reflejan una realidad cada vez más diversa, con cierta tendencia a unos planes más relajados y caseros, cercanos a lo cotidiano.

Según un sondeo realizado en octubre por el centro comercial Hokuden, con más de 25.490 respuestas, más de la mitad de los encuestados (50,4 %) afirmó no celebrar ningún evento especial en Navidad.

Además, el 32,1 % señaló que prefiere disfrutar de algo en casa, una tendencia que Ayu y Kouki también han decidido seguir. «Me gusta ver las luces navideñas, pero hay tanta gente que ese día prefiero algo tranquilo», explicó a EFE Kouki, acompañado de su pareja, quien afirmó que esta noche cenarán juntos en su casa.

Una opción más tranquila donde los regalos tampoco serán la opción más común, con casi cinco de cada diez personas (44,6 %) que afirmaron en la encuesta no tener o recibir regalos durante este festivo.

Acompañados o en solitario, con regalos o sin, estas fechas navideñas han encontrado en el archipiélago una nueva forma de celebrarse en un país que reinventa el concepto de la Navidad. EFE

