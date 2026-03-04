La naviera china Cosco suspende nuevas reservas en el Golfo Pérsico ante escalada en Ormuz

2 minutos

Pekín, 4 mar (EFE).- La naviera estatal china Cosco Shipping paralizó este miércoles con efecto inmediato nuevas reservas de carga hacia y desde varios países del Golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio y las disrupciones en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

La compañía indicó en un aviso a clientes que suspende todas las nuevas contrataciones desde puertos globales hacia Emiratos Árabes Unidos -con excepción de Fujairah y Khor Fakkan-, Catar, Baréin, Irak, Arabia Saudí -salvo Yeda- y Kuwait, así como en sentido inverso, hasta nuevo aviso y en función de la evolución del riesgo.

Cosco explicó que la decisión responde a su «última evaluación de riesgos» ante las restricciones al tráfico marítimo en la zona y aseguró que evaluará caso por caso la gestión de la carga ya embarcada, incluida la posible identificación de puertos alternativos de descarga.

El movimiento supone un paso más respecto al aviso emitido el pasado 1 de marzo, cuando la naviera informó de que estaba reorganizando la navegación de sus buques en el Golfo y priorizando aguas consideradas seguras, aunque entonces no comunicó una suspensión formal de operaciones.

La tensión en torno a Ormuz, uno de los principales puntos de estrangulamiento energético del mundo por el que transita en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) global, se ha intensificado tras las amenazas de mandos iraníes de impedir el paso de buques, mientras Estados Unidos ha anunciado que, «de ser necesario», escoltará petroleros en la zona.

El anuncio se produce después de que Irán haya advertido de que el tránsito por el estrecho de Ormuz ya no es seguro a causa del conflicto iniciado tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

La advertencia iraní y el aumento del riesgo han provocado en la práctica la suspensión o el desvío de rutas de algunas de las grandes navieras como Maersk o Mediterranean Shipping Company (MSC).

Este lunes, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning advirtió de que Ormuz es un «canal internacional importante para el comercio de bienes y energía», por lo que preservar su seguridad responde a los «intereses comunes de la comunidad internacional». EFE

