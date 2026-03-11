La naviera china Cosco suspende sus operaciones en un puerto del canal de Panamá

La naviera china Cosco anunció este martes que dejará de operar en un puerto del canal de Panamá, cuya concesión le fue anulada por la justicia panameña a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, según una nota interna difundida por medios locales.

Se trata del puerto de Balboa, en el Pacífico, que fue tomado por las autoridades panameñas el pasado 23 de febrero junto con el de Cristóbal, en el Atlántico, tras la revocatoria del contrato que permitió a Hutchison operar ambas terminales desde 1997.

A raíz de esa decisión, China amenazó al país centroamericano con hacerle pagar «un alto precio» por la salida de Panama Ports Company (PPC) -filial de la firma hongkonesa- de esta ruta por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

En una comunicación a sus clientes, Cosco, que posee una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, informó que a partir de la fecha cesa sus operaciones de transporte de carga en Balboa.

«No contaremos con salidas o arribos en Puerto de Balboa», dice Cosco, empresa estatal con sede en Shanghái, en la nota publicada por el diario panameño La Prensa.

«Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas», añade la naviera sin detallar si la medida es permanente o temporal. La AFP no pudo confirmar en lo inmediato el reporte.

Tras la toma de los puertos, Balboa es operado por APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, y Cristóbal, por Terminal Investment Limited (TiL), del gigante italo-suizo MSC, mediante contratos por 18 meses firmados con el gobierno. Ambos puertos siguen utilizando la infraestructura de Hutchison.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales un 38% cruzó por las terminales que operaba la hongkonesa. El resto lo gestionaron principalmente otros tres puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur.

Una fuente conocedora de las operaciones del canal consultada por la AFP afirmó que la decisión de Cosco «parece una protesta simbólica por la anulación del contrato de PPC» y la toma de los puertos, que tanto China como Hutchison consideran «ilegal».

El fin de la concesión llegó en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el canal de Panamá -que su país construyó y administró hasta 1999- bajo el argumento de que estaba controlado por Pekín.

