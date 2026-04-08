La naviera Maersk no reanudará sus rutas por el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego

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Copenhague, 8 abr (EFE).- La naviera danesa Maersk anunció este miércoles que no reanudará el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego temporal en Irán, debido a que no hay seguridad total para la navegación por la zona.

«Adoptamos una actitud de prudencia por el momento, no haremos ningún cambio en servicios específicos», señaló en un comunicado Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo.

La firma nórdica resaltó que el alto el fuego «crea posibilidades para el tránsito, pero no proporciona todavía seguridad completa en el mar, y debemos entender todas las condiciones potenciales vinculadas».

«La seguridad de nuestros trabajadores, barcos y mercancías es la principal prioridad de Maersk. Cualquier decisión sobre cruzar el estrecho de Ormuz estará basada en estimaciones de riesgo continuas, vigilancia detallada de la situación de seguridad y orientación de las autoridades relevantes y socios», según el comunicado.

Maersk, al igual que las otras principales navieras dedicadas al transporte de contenedores, suspendió hace un mes la circulación por el estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La compañía reconfiguró, además, sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz. EFE

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