La negativa de los países árabes a hablar de combustibles fósiles bloquea el acuerdo

3 minutos

Belém (Brasil), 21 nov (EFE).- La fuerte oposición de los países árabes a cualquier mención a los combustibles fósiles bloquea, por ahora, los avances en la negociación en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém, según han informado a EFE fuentes de dos países que han participado en una reunión este viernes.

La presidencia brasileña de la COP30 ha dicho durante el encuentro que alrededor de 80 Estados rechazan introducir en el documento principal de la cumbre menciones a los hidrocarburos y a la idea de una «hoja de ruta» para dejarlos atrás, según han comentado estas mismas fuentes, que piden anonimato porque la discusión sigue en curso.

La reunión a puerta cerrada, descrita como tensa por las personas que participaron, ha sido convocada para tratar de destrabar las negociaciones en el que es el último día oficial de la cumbre, que puede ser alargada en caso de necesidad.

Arabia Saudí, Omán y Egipto están entre los países que se posicionan en contra de mencionar los combustibles fósiles en el texto, mientras que la India rechaza que se condicione esta discusión al aumento de la financiación a la adaptación climática por parte de los países desarrollados, según una de estas fuentes.

Durante la reunión, los países árabes, además, han acusado a las naciones que buscan una referencia a los hidrocarburos en el texto de bloquear los avances con su insistencia.

La delegada saudí, durante su intervención, ha acusado directamente a «países como España» de ser los responsables del bloqueo y se ha quejado además por el tono con el que defienden sus posiciones.

El comisario de la UE de Clima, Wopke Hoekstra, ha declarado en el encuentro que “bajo ninguna circunstancia” aceptarán un texto que no haga referencia a la necesidad de abandonar los hidrocarburos, según una transcripción divulgada de su discurso.

Además, ha advertido que solo si se menciona ese tema la UE “se moverá de su zona de confort” en cuanto a la financiación a las acciones de adaptación, una de las principales demandas de los países en desarrollo.

En la misma línea, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez, ha apoyado la necesidad de colocar el fin de los combustibles fósiles en el texto y ha criticado a la presidencia brasileña de la COP30.

“Están imponiendo consensos a través de vetos, están intentando silenciar a los países más ambiciosos”, ha manifestado a los medios de comunicación congregados a las puertas de la sala de reunión.

Para Vélez, abordar la financiación “no es suficiente” si no se ataca la “causa raíz” del cambio climático, es decir, los combustibles fósiles.

La presidencia brasileña presentó un primer borrador el martes en el que se establecía la meta de triplicar la financiación para adaptación y se hablaba de una “hoja de ruta” para abandonar los hidrocarburos de forma gradual.

Sin embargo, la mención a la hoja de ruta ha sido eliminada del último texto presentado por los brasileños este viernes, lo que ha provocado el descontento de varios países y de la sociedad civil reunida en Belém.

Según una fuente de las delegaciones negociadoras, la presidencia brasileña se mantiene firme y rechaza incluir cualquier mención a los hidrocarburos.EFE

jmc-mp/icn