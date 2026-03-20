La neutral Suiza bloquea la exportación de material de guerra a EEUU por la guerra de Irán

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Ginebra, 20 mar (EFE).- El Gobierno suizo confirmó este viernes que «no puede autorizar» las exportaciones de material de guerra a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán, unida a la aplicación de su principio de neutralidad, que impide este tipo de comercio con países en conflicto.

La tradicional neutralidad suiza también le impide exportar material de guerra a Israel e Irán, aunque el país llevaba varios años sin autorizar exportaciones para estos dos países, según apuntó un comunicado gubernamental (en el caso iraní incluso hay un embargo en vigor).

Suiza ya indicó la semana pasada que desde el estallido del conflicto el 28 de febrero no había autorizado ninguna demanda de exportación de armamento a Estados Unidos, su segundo mayor comprador de material de guerra en 2025, aunque esta posición se evaluó y aclaró este viernes en la reunión del Consejo Federal (Ejecutivo). EFE

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