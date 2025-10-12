La NFL celebra en México la segunda edición de ‘Hasta la Muerte’

Redacción Deportes, 12 oct (EFE).- La NFL celebró este domingo la segunda edición de ‘Hasta la Muerte’ en la Ciudad de México en la que además de ofrendas del ‘Día de muertos’ de los 10 equipos que tienen derechos de la liga en este país se exhibió el trofeo Vince Lombardi, que se entrega cada año al campeón del Super Bowl.

«Este es un punto de conexión importante. La liga nos ha pedido buscar temas culturales y qué mejor que en medio de la temporada podamos conectar con nuestros aficionados alrededor de un evento tan especial como es el Día de muertos», afirmó Arturo Olivé, director general de la NFL en México.

‘Hasta la Muerte’, que se realizó por primera vez en 2024, es un evento en el que además de la NFL, los Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, y Arizona Cardinals, equipos con derechos de comercialización en este país, colocan una ofrenda para celebrar el Día de muertos.

En México, esta fecha se celebra cada año el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos.

Como mencionó Olivé, el Día de muertos es una oportunidad para que la NFL extienda sus lazos con los casi 40 millones de seguidores que tiene la liga en México, lo que hace a este país el mercado con el mayor número de aficionados a la NFL fuera de Estados Unidos.

El director de la liga en este país también corroboró lo dicho el pasado 2 de octubre por Roger Goodell, comisionado de la NFL, respecto a que en la temporada 2026 tienen planes de volver a tener un partido en el Estadio Azteca, luego de la remodelación que éste tuvo para albergar la Copa del Mundo del próximo año.

«Ya lo dijo el comisionado hace unos días, llevamos muchos meses trabajando en esto y estamos muy al pendiente de los procesos de remodelación del estadio. Vamos a seguir atentos a lo que diga el comisionado», señaló Olivé.

El lugar de honor en las ofrendas presentadas por las franquicias estuvo ocupado por el trofeo Vince Lombardi, que se otorga cada año al campeón del Super Bowl, con el que decenas de aficionados de todos los equipos se tomaron fotografías.

Las ofrendas estuvieron decoradas con calaveras de azúcar, velas, ramos de la tradicional flor de cempasúchil, característica en esta celebración, fotografías de leyendas de cada equipo, cascos y balones.

Los aficionados también pudieron adquirir gorras, balones, jerseys y otros productos de edición especial con motivos de esta celebración. EFE

