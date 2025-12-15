La niebla tóxica obliga al Supremo a audiencias híbridas y paraliza vuelos en Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 15 dic (EFE).- La persistente niebla tóxica provocada por la grave contaminación del aire en Nueva Delhi obligó este lunes al Tribunal Supremo de la India a recomendar la celebración de audiencias en formato híbrido, mientras el deterioro de la visibilidad interrumpió el tráfico aéreo y ferroviario en la capital.

Según datos de plataformas de monitoreo y del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), el Índice de Calidad del Aire (AQI) en Nueva Delhi se mantuvo este lunes en la categoría «severa», con valores que oscilaron entre los 430 y el máximo de 500 puntos, mientras que algunas estaciones registraron picos de hasta 721 puntos durante la madrugada.

La escala oficial considera «severos» los niveles superiores a los 400 puntos, peligrosos incluso para personas sanas, ya que la exposición a partículas contaminantes como las partículas finas PM2.5 superan en más de 20 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente del Poder Judicial, Surya Kant, aconsejó a abogados y partes optar por comparecencias mediante videoconferencia siempre que sea posible, según una circular oficial del Supremo reportada por la agencia india PTI.

La escasa visibilidad causada por el smog afectó de forma directa a las operaciones en el aeropuerto internacional de Delhi. Según la plataforma Flightradar24, el aeródromo operaba con un índice máximo de disrupción, con retrasos medios de hasta 140 minutos en las llegadas y de 65 minutos en las salidas, además de decenas de vuelos cancelados.

Las autoridades mantienen activada la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo, que prohíbe todas las actividades de construcción y demolición en la capital y su región metropolitana, limita la entrada de vehículos altamente contaminantes y fomenta el teletrabajo y la enseñanza en modalidad híbrida.

Entre 2022 y 2024, los hospitales públicos de Nueva Delhi registraron más de 200.000 casos de enfermedades respiratorias agudas, según datos del Gobierno federal, en un contexto de episodios crónicos de aire tóxico que cada invierno sitúan a la capital india entre las ciudades con peor calidad del aire del mundo. EFE

lgm/cc