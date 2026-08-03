La nobel birmana detenida Aung San Suu Kyi se reúne con delegado de la Cruz Roja

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La exdirigente birmana y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, detenida tras ser derrocada por un golpe de Estado militar en 2021, se reunió este lunes con el representante de la Cruz Roja en el país.

El golpe de Estado liderado por el general Min Aung Hlaing contra la líder birmana elegida en las urnas sumió al país del sudeste asiático en una guerra civil.

El jefe de la junta se convirtió en presidente en abril tras un proceso electoral muy polémico que parte de la comunidad internacional considera una maniobra para prolongar el régimen militar bajo una apariencia de poder civil.

Aung San Suu Kyi fue condenada a una pena de cárcel conmutada poco después por arresto domiciliario, pero las autoridades no revelaron el lugar donde se encuentra en la capital, Naypyidaw, ni el número de años que le quedan por cumplir.

La oficina del presidente indicó que Arnaud de Baecque, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Birmania, ha visitado este lunes por la mañana a la nobel.

El CICR confirmó la reunión horas más tarde sin dar detalles.

El mensaje publicado en la red Telegram por la presidencia birmana va acompañado de varias fotos.

En dos de ellas se ve a Suu Kyi, de 81 años, estrechar la mano y conversar con Arnaud de Baecque.

En otra se la ve cortando un pastel con el mensaje «Feliz cumpleaños Tía Suu». Está fechada el 19 de junio de 2026.

Su hijo Kim Aris, de nacionalidad británica, reaccionó en Facebook.

Se trata de «la primera evolución positiva» en más de cinco años, afirmó.

«Es un primer paso importante, pero no debe ser el último», añadió. «Espero que conduzca a un mejor acceso humanitario, a un contacto directo con mi madre, a información creíble y verificada de manera independiente sobre su estado de salud, y, en última instancia, a su liberación inmediata e incondicional».

El analista independiente David Mathieson estima que los militares usan a Suu Kyi «como moneda de cambio».

Suu Kyi fue inicialmente condenada a más de 30 años de prisión por diversas acusaciones, que van desde corrupción hasta la violación de las normas establecidas contra la pandemia de covid-19. Sus defensores afirman que son excusas para apartarla de la vida pública y política.

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