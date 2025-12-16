La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi está «indispuesta» tras su arresto violento, según sus seguidores

La nobel de la paz iraní Narges Mohammadi ingresó en el hospital dos veces tras haber sido detenida violentamente la semana pasada y no parecía estar bien cuando habló por teléfono desde el lugar en el que está arrestada, afirmaron seguidores suyos este lunes.

Mohammadi sufrió «golpes fuertes y repetidos con porras en la cabeza y el cuello» durante su arresto, y cuando llamó por teléfono «su estado físico no era bueno, y parecía indispuesta», indicó su fundación en un comunicado.

Un grupo de la sociedad civil iraní, del que forma parte el reconocido director de cine Jafar Panahi, exigió la «liberación inmediata e incondicional» de Mohammadi y otros activistas arrestados el viernes.

«Narges llamó brevemente por teléfono a emi hermano en Irán», confirmó a AFP otro de sus hermanos, Hamid Mohammadi, que vive en Noruega. «Fue golpeada violentamente en la cabeza y en el rostro y por ello fue llevada a ver a un médico para un examen. No está hospitalizada y sigue detenida», precisó.

La activista de 53 años fue arrestada el viernes en Mashad (este) después de intervenir en una ceremonia en homenaje al abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto a principios de diciembre.

Según el fiscal de Mashad, Hassan Hemmatifar, 38 personas fueron detenidas durante la ceremonia, entre ellas Mohammadi y otra activista conocida, Sepideh Gholian. El hermano del abogado Alikordi, Javad, fue arrestado más tarde ese mismo día.

Narges Mohammadi, detenida por última vez en noviembre de 2021, ha pasado muchos años tras las rejas.

La galardonada con el Premio Nobel en 2023 se benefició de un permiso de salida temporal por razones de salud en diciembre de 2024, en particular debido a problemas pulmonares.

Según su comité de apoyo, Mohammadi afirmó que se la acusa de «cooperar con el gobierno israelí». Las autoridades iraníes no confirmaron por el momento ninguna acusación.

