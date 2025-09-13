La nobel iraní Narges Mohammadi destaca el papel transformador de las protestas de 2022

Redacción internacional, 13 sep (EFE).- La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi afirmó este sábado que el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que cumple tres años desde su irrupción en las calles de Irán, “ha marcado un punto de inflexión histórico en la sociedad” al colocar a las mujeres en el centro de la resistencia ante lo que llamó “el sistema autoritario de la República Islámica”.

“Las mujeres, en oposición a este sistema religioso y autoritario, han transformado las calles en espacios de protesta. Esa resistencia se fortalece y se convierte en una herramienta poderosa con un profundo significado político”, señaló Mohammadi en un mensaje difundido en X con motivo del aniversario de la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini después de haber sido arrestada por no llevar correctamente el velo islámico.

La muerte de Amini desató protestas con el lema “Mujer, Vida, Libertad” en diversos puntos del país, que se prolongaron durante meses y fueron sofocadas tras una brutal represión que dejó 500 muertos, 22.000 detenidos y, hasta la fecha, once personas ejecutadas.

“El movimiento ha tenido un impacto que otros procesos progresistas no han alcanzado. Sus logros son enormes”, enfatizó la activista iraní.

Mohammadi subrayó que la “represión contra las mujeres ha sido una de las políticas centrales” de la República Islámica, que buscaba impedir su papel en la transformación social.

Sin embargo, recalcó que esa estrategia ha terminado por otorgar a las mujeres un protagonismo decisivo en un movimiento que ha trascendido el ámbito político para influir también en la cultura y en las esferas religiosas.

Tras años de esfuerzos gubernamentales, son las mujeres quienes, en oposición a este sistema autoritario, transforman las calles en espacios de protesta, señaló Mohammadi, que agregó que Irán se enfrenta a “una fase crítica y llena de acontecimientos” y manifestó su esperanza de que “tras décadas de lucha, el país logre la democracia”.

Desde el inicio del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, en Teherán y otras ciudades iraníes se observa a numerosas jóvenes con la cabeza descubierta, una acción que a Mahsa Amini le costó el arresto y su muerte.

Pese a los intentos de las autoridades por reimponer el uso del hiyab, el número de mujeres que circula sin velo ha ido aumentando día a día. EFE

