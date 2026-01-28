La nobel María Ressa reclama más regulación ante la violencia en línea contra las mujeres

Nueva York, 28 ene (EFE).- La periodista filipina Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz, denunció este miércoles en Nueva York la «impunidad» de la violencia en línea contra las mujeres «facilitada por la tecnología» y reclamó mas regulaciones, especialmente tras los casos de desnudos creados con inteligencia artificial (IA).

«Esta fusión de violencia y tecnología puede ser letal no solo para las mujeres, sino para la democracia y para el mundo en el que vivimos», afirmó Ressa durante una charla en la Universidad de Columbia acerca de un reciente informe de Naciones Unidas sobre este tema, en el que ha participado.

El informe, llamado ‘El escalofriante aumento de la violencia en línea contra las mujeres en la esfera pública’, lo publicó el pasado diciembre ONU Mujeres y revela que el 70 % de las mujeres han experimentado violencia digital.

El estudio abarca las experiencias de 640 mujeres de 119 países y señala que el 42 % de las encuestadas han sido atacadas, abusadas o acosadas físicamente en relación con los comportamientos violentos en línea, una cifra que se ha duplicado respecto al mismo informe publicado en 2020, ambos con la colaboración de la profesora de Periodismo en la Universidad de Londres Julie Posetti.

Ressa, Posetti y otras panelistas coincidieron en que la IA generativa es «la última manifestación» de la violencia digital contra las mujeres, que «se ha vuelto mucho más barata», con «desnudos y violaciones asistidas con IA literalmente al alcance de los dedos de los perpetradores».

«Una mujer protestó ante las plataformas tecnológicas, que publicaron un vídeo suyo generado con IA en el que estaba drogada con cloroformo y preparada para que la violaran», ejemplificó Posetti.

Posetti describió la violencia en línea contra las mujeres como «una amenaza creciente para la participación de las mujeres en la vida pública y en la participación democrática, especialmente en el contexto del auge del autoritarismo y de la misoginia en red».

«Está diseñada para sofocar la libertad de expresión de las mujeres y forma parte de una estrategia en expansión destinada a revertir los derechos duramente conquistados de las mujeres a la igualdad de género y al empoderamiento», agregó la coautora del informe. EFE

