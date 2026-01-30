La noción de realidad «ya no existe» por las redes sociales, afirma Juan Gabriel Vásquez

3 minutos

Cartagena (Colombia), 30 ene (EFE).- El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez consideró este viernes que «la noción de realidad ha estallado por los aires y ya no existe», al referirse al impacto de las redes sociales, durante una charla en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

«Las redes sociales han convertido la realidad en una noción inexistente», dijo Vásquez, autor de ‘El ruido de las cosas al caer’, y alertó que «la inteligencia artificial la va a convertir todavía más en una noción inexistente».

El novelista participó en un panel con motivo de los 50 años del diario español El País, del que es columnista, en el que pidió que «se cobre conciencia de un valor del periodismo que va a ser cada vez más necesario (…) como lugar de resistencia contra esa especie de estallido por los aires de la realidad común que es lo que estamos viviendo».

Vásquez dijo que eso le «preocupa muchísimo», pero aseguró que cree que «el periodismo es un lugar desde el que se puede ejercer resistencia, oposición o rebeldía contra los que nos quieren manipular, contra la alianza tremendamente perversa que es de las peores cosas que nos están pasando y nos van a pasar».

«La alianza entre los populistas estilo (Donald) Trump y los oligarcas de la tecnología, los plutócratas de la tecnología estilo (Elon) Musk o (Mark) Zuckerberg», explicó.

El papel del periodismo

Junto con Vásquez estuvieron en el panel la escritora argentina y también columnista de El País Leila Guerriero y el autor cubano Leonardo Padura.

Guerriero consideró que la mejor manera de hacer «buen periodismo ahora es, de alguna manera, ser como el buen viejo periodismo de siempre».

Según la autora, es muy importante para El País «sostener con mucha fuerza, con mucha resistencia, a periodistas que trabajen durante meses en temas de fondo, en temas complejos y que eso después tenga un lugar en el periódico».

Guerriero abogó por que en el periodismo no se limite el tamaño de los textos sino que se privilegie la calidad sobre la extensión y pidió que «sean textos desafiantes que no le den al lector una moraleja al final, sino que lo llenen de dudas, de preguntas y que lo lleven a ejercer la mejor manera de ser un ciudadano que es dudar absolutamente de todo».

Padura, por su parte, agradeció a El País, que estuvo representado por su exdirector Javier Moreno, por permitir que escritores como él tengan un espacio y dijo que la idea de progreso para el diario «debería regresar a antiguos códigos que son esenciales en el periodismo».

«Hay trabajos de fondo en los que no puedes simplificar la realidad porque tienes un espacio limitado, y eso el periódico lo hace pero debe tener en su filosofía esa condición (de no limitar los textos a un espacio determinado)», dijo el autor de ‘El hombre que amaba a los perros’.

Padura aseguró que cree que en ese «paso atrás» el diario no se puede dejar «influenciar demasiado por todo lo que están colocando las redes sociales y mantenerse con su función como periódico».

El autor cubano dijo que un periódico debe informar y si no tiene toda la verdad por lo menos no debe mentir porque «la verdad es relativa y la mentira es absoluta».

El XXI Hay Festival de Cartagena de Indias, que comenzó ayer y bajará el telón el próximo domingo, tiene a la opositora venezolana y nobel de paz María Corina Machado como invitada para participar este viernes de forma virtual en un diálogo sobre el futuro de su país. EFE

ric/joc/gad

(foto)