La nueva conexión Madrid-Toronto refuerza la expansión de Iberia en Norteamérica

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Toronto (Canadá), 15 jun (EFE).- La nueva ruta directa entre Madrid y Toronto, inaugurada por Iberia este fin de semana, impulsará el turismo, los intercambios económicos y la captación de visitantes de alto poder adquisitivo procedentes de Canadá, y forma parte de su plan de expansión en Norteamérica, explicó este lunes la compañía aérea.

La ruta, que une por primera vez de forma regular y directa las dos ciudades con cinco frecuencias semanales, forma parte de la expansión de Iberia en Norteamérica y se estrenó con una ocupación cercana al 96 %, según explicó a EFE el director corporativo de la compañía, Juan Cierco.

La aerolínea prevé ofrecer más de 37.000 plazas durante la temporada de verano con el nuevo Airbus A321XLR.

Cierco enmarcó la apertura de la ruta en el Plan de Vuelo 2030 de Iberia, que contempla una fuerte expansión internacional más allá de América Latina y una apuesta creciente por Norteamérica.

«Estamos apostando mucho por Norteamérica. Ya tenemos 11 destinos en Estados Unidos y abrimos Canadá en esa misma línea, incorporando nuevos aviones de largo radio y abriendo nuevas oportunidades», explicó, a la vez que mostró el interés de la compañía en abrir nuevas rutas canadienses, como la conexión con Montreal.

Par el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, que participó en la presentación de la ruta en Toronto, la conexión supone una oportunidad estratégica para seguir creciendo en el mercado canadiense.

«Canadá es un mercado muy interesante. Es el sexto mercado del mundo por capacidad de gasto en viajes internacionales y esperamos que este vuelo signifique un fuerte impulso para el turismo en Madrid en los próximos años», afirmó a EFE.

Martín Izquierdo destacó además el perfil del visitante canadiense, que encaja con la estrategia turística de la región.

Por su parte, la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, subrayó que la nueva conexión refuerza la apuesta de la capital española por atraer viajeros de largo radio, considerados especialmente valiosos por su mayor estancia y gasto.

Maillo destacó el potencial del turismo educativo. Según explicó, la demanda de aprendizaje del español en Canadá ha crecido un 40 % en los últimos años y Madrid concentra ya el 30 % de los estudios de español que se realizan en España.

Además de la oferta cultural y gastronómica, Madrid busca promocionarse en Canadá como destino para grandes eventos, desde conciertos y competiciones deportivas hasta congresos internacionales. En este sentido, la concejal citó la próxima llegada de la Fórmula 1 a la capital española y el liderazgo madrileño en el turismo de congresos y convenciones.

El director corporativo de Iberia señaló que el nuevo Airbus A321XLR ha sido clave para hacer viable la operación, al permitir vuelos transatlánticos de largo radio con menores costes operativos.

«Canadá se encuentra a una distancia adecuada para operar con el A321XLR, que es el nuevo avión de un solo pasillo capaz de cruzar el Atlántico en determinadas rutas, como el norte de Brasil, el este de Canadá y el este de Estados Unidos», dijo.

«Esto nos proporciona una herramienta de la que antes no disponíamos y que nos permite abrir este vuelo con la confianza de que las cosas van a ir bien, de que la demanda va a responder y de que la operación será un éxito», concluyó. EFE

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